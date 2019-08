Pensione anticipata Quota 100 e bonus di 513 euro, spettano entrambi?

Coloro che percepiscono l’indennizzo commercianti, per accedere alla Quota 100 devono interrompere la percezione dell’indennizzo. Non si possono percepire entrambi.

Tale indennizzo (art. 3 comma 4, del dlgs 207/1996) spetta dal primo giorno del mese successivo in qui è stata presentata domanda fino al conseguimento dell’età pensionabile di 67 anni.

L’Indennizzo commercianti (Indcom) chiamato anche rottamazione licenze, non è una pensione vera è propria, ma un ammortizzatore sociale. Possono fare domanda secondo la circolare Inps numero 77 del 24 maggio 2019, coloro che:

Pensione Quota 100 e indennizzo commercianti di 513 euro , la legge prevede compatibilità tra le due misure? E’ la domanda che ci pone un nostro lettore, ed esattamente: Buongiorno, sono un agente di commercio che ha chiuso tutte le attività e le iscrizioni un dicembre 2018 e avevo 62 anni. In aprile 2019 ho ottenuto la pensione quota 100. Domanda. Se dovessero riammettere i commercianti che hanno chiuso l’attività nel 2018 concedendo il bonus dei 513 euro, questo Indcom sarebbe compatibile con la quota 100? In sostanza viene riconosciuto l’Indcom ai quotacentisti? Grazie

