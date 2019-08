La crisi di Governo e i prossimi sviluppi su pensione anticipata Quota 100, destano molte preoccupazione e sempre più lettori preoccupati di quello che può succedere chiedono se possono stare tranquilli. Ricordiamo che per accedere alla pensione anticipata Quota 100 bisogna aver maturato i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi. La misura pensionistica è entrata in vigore in via sperimentale con il decreto n. 4/2019 e ha una validità di tre anni dal 2019 al 2021.

Crisi di Governo e pensione anticipata Quota 100

Un lettore ci scrive: Buongiorno, scrivo per chiedere cortesemente un’informazione: sono un dipendente di azienda privata e nella seconda decade del prossimo mese di settembre compio 62 anni e circa 40 di contributi. Con questa crisi di governo è a rischio la richiesta di pensione con quota 100 o comunque posso essere tranquillo? In attesa di Vostro riscontro, saluto cordialmente.

Le parole di: Luigi Di Maio e Matteo Salvini

La pensione anticipata Quota 100 non subirà modifiche anche con il cambio di Governo. Almeno per questi tre anni sarà possibile accedere al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi. A confermarlo anche il premier Luigi Di Maio che ha specificato varie volte che la Quota 100 e il reddito di Cittadinanza non si tocca.

Anche Matteo Salvini ha confermato più volte che sia Quota 100 che il Reddito di Cittadinanza seguiranno il loro percorso senza blocchi o riduzioni, anzi ha aggiunto che sarebbe pronto a portare avanti la Quota 41 per tutti, solo con 41 anni di contributi senza paletti e limiti. Su quest’ultimo punto mette comunque un freno, in quanto chiarisce che bisognerà capire come finanziare il provvedimento pensionistico.

La crisi di Governo non toccherà le misure pensionistiche approvate con il decreto legge n. 4/2019, quindi la sua richiesta pensionistica non è a rischio.

