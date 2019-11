Pensione anticipata Quota 100: ultima scadenza per fare domanda

La pensione anticipata Quota 100 è stata riconfermata nella legge di Bilancio 2020 con gli stessi requisiti previsti per il 2019. Ricordiamo che la misura è sperimentale e ha validità per tre anni dal 2019 al 2021. Questa misura è stata approvata dal Governo Salvini – Di Maio nel decreto-legge n. 4/2019. I requisiti richiesti sono 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi, alla maturazione di entrambi i requisiti è possibile fare domanda.

Pensione Quota 100: molto discussa

Questa misura pensionistica è stata fonte di molte discussioni con l’assedio del nuovo Governo PD -M5S, si parla addirittura di abolirla e molte proposte erano state presentate in sostituzione, ma nessuna di questa è stata considerata valida; tipo la proposta di Nannicini che prevedevamo il pensionamento anticipato a 64 anni con rigidità contributive, è possibile leggere qui la proposta: Pensione per tutti a 64 anni e 20 di contributi, la proposta che fa discutere

Il dubbio nasce per i tanti lavoratori che sperano che la quota 100 rimanga anche nel seguito degli anni. Questo dalle indiscrezioni arrivate da quest’ultimo Governo, sembra molto improbabile. Si deve sperare che almeno riesca ad esaurirsi con i tre anni sperimentali e quindi fino al 2021 e non si pensi di sopprimerla prima.

Quota 100 nel 2021

Un lettore ci chiede: Salve, vorrei cortesemente chiedere una informazione, il 19 maggio del 2021 maturo 38 anni di contributi e 62 anni di età , sono nato il 19 Maggio del 1959. Potrò andare in pensione con la quota 100?

Ringrazio anticipatamente distinti saluti

Risposta: In linea di massima se la Quota 100 continua la sua sperimentazione anche nel 2021 come previsto dal decreto-legge n. 4/2019; lei può tranquillamente fare domanda alla maturazione di entrambi i requisiti. L’attuale Governo ha promesso che la quota 100 rimarrà in vigore fino al 2021 e poi non sarà più rinnovata, si esaurirà alla scadenza.

