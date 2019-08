Pensione anticipata: se il Governo cade cosa succederà?

La crisi di Governo desta preoccupazione in tutti i cittadini che si pongono molte domande, un lettore ci chiede: Ho fatto domanda di pensione anticipata a marzo 2019 e l’Inps l’ha accettata ora devo fare domanda di licenziamento in dicembre 2019 ma se il governo cade cosa succederà?

Pensione anticipata e crisi di Governo

Si può accedere alla pensione anticipata con 42 e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. La crisi di Governo non dovrebbe apportare nessuna modifica alle norme già esistenti. La Riforma pensione approvata nel decreto-legge n. 4/2019 è legge a tutti gli effetti. Ricordiamo che per la pensione anticipata nel decreto è stata prevista una finestra di uscita di 3 mesi dal perfezionamento del requisito. Nel decreto è stata inserita la pensione anticipata quota 100 con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per i dipendenti pubblici previsto un preavviso di sei mesi.

Un nuovo Governo potrebbe alla scadenza della Quota 100 valida per tre anni dal 2019 al 2021, non prorogare la misura e quindi non sarà più possibile accedere alla Quota 100. Per tutti quelli che hanno fatto la domanda o si accingono a presentarla nulla cambia anche se ci sarà un cambio di Governo.

Quindi, lei può accedere alla pensione anticipata presentando tranquillamente le dimissioni, non ci saranno cambiamenti improvvisi che faranno cambiare il decorso della riforma.

