Dopo i vari articoli pubblicati sul pensionamento anticipato con la Rendita Integrativa temporanea Anticipata (RITA), ci sono arrivate molte richieste sulla possibilità di aderire. Ricordiamo che i presupposti accessibili per questa misura sono: cessazione del rapporto di lavoro; non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia, quindi è possibile accedere a questa misura con 62 anni di età; un requisito contributivo di 20 anni.

Nel caso di inoccupati superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), la RITA è accessibile con un anticipo di circa 10 anni dalla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia, accessibile quindi a 57 anni.

In entrambi i casi requisito fondamentale il versamento di contributi per almeno cinque anni in un fondo previdenziale complementare (circolare COVIP n. 888/2018), oltre ai 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza.

La RITA è una prestazione innovativa che funge da “ponte previdenziali”, che consente di accedere al capitale accumulato rispetto all’età necessaria per la pensione di vecchiaia. È in generale la prima prestazione di previdenza complementare che supera il principio del pro rata temporis. La prima prestazione di previdenza complementare che importante sia sotto il profilo civilistico che fiscale, che investe tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, con attenzione per gli inoccupati, con un aspetto importante anche per i lavoratori invalidi.

Pensionamento con un anticipo di 5 o 10 anni, perchè i CAF non lo sanno?

Analizziamo le domande poste dai lettori.

Pensionamento anticipato con Fondo Poste

Buongiorno, ho visto il vostro articolo Rita per anticipo pensione io ho 61 anni e 33 anni di contributi e ho un fondo pensionistico alle poste italiane ci posso rientrare , ed ho fatto anche lavoro notturno e usurante per 30 anni . Vi ringrazio.

Risposta. Se il fondo pensione complementare di Poste Italiane permette l’accesso alla RITA, come sopra riportato bisogna trovarsi cinque anni dall’età per la pensione di vecchiaia. Le consiglio di contattare il fondo e con loro verificare la fattibilità con una simulazione dell’assegno pensionistico. Questa tipologia di pensionamento non tiene conto del lavoro usurante, considera tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione svolta.

Sono disoccupata da 8 anni da allora pago una pensione integrativa alle poste di una cifra irrisoria di 50 euro mensili ho 35 anni con i figurativi e non rientro in opzione donna x 10 mesi. Ho sentito la posta ma dice che non posso richiedere la pensione prima posso solo richiedere una parte della somma versata in caso di necessità. Quindi io non potrei richiedere la Rita? Postaprevidenza valore Fondo pensione PIP

Risposta. I fondi posta prevedono la possibilità di accedere alla RITA, abbiamo fatto una ricerca e risulta che il Fondo Pensione (PIP) contiene il documento Informativo sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata con le caratteristiche e le modalità di richiesta e fruizione della RITA. Molto dipende dal piano sottoscritto, perché ci sono vari piani e in base alla tipologia previdenziale scelta si può accedere o meno alla RITA.

Rita: fondo Alleata Previdenza

Salve, sono G. B. della provincia di Modena, volevo sapere nato a marzo del 1964

Con 36 anni di contributi versati

Se posso prendere in considerazione il fondo Rita

Il fondo di appartenenza e di Alleanza, Alleata Previdenza

In attesa

Grazie per quello che fate

Risposta. Il fondo di previdenza Alleata Previdenza permette come la maggior parte dei fondi la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione assicurativa accumulata venga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

Se lei attualmente lavora deve maturare il requisito anagrafico cinque anni prima dall’età pensionabile dovuta per la pensione di vecchiaia. Quindi, deve raggiungere 62 anni.

Diversamente se è inoccupato da 24 mesi, l’anticipo è di 10 anni dall’età richiesta per la pensione di vecchiaia e quindi, può accedere alla misura con 57 anni.

Fondo riscattato, possibile chiedere il pensionamento?

Gentilissimi esperti….chiedo con cortesia sapere…io sono un ex dipendente delle poste italiane ho 64 anni e circa 33 anni di contributi effettivi regolari…sono disoccupato da circa quasi 5 anni…sono dimissionario dalle poste perché è subentrata mia figlia con regolare concorso….e fin qui penso di essere stato chiaro …sono stato iscritto e versato per altre cinque anni nel Fonfoposte…..al momento della mia cessazione all’attività lavorativa con le poste..ho percepito entro due anni se non ricordo male il totale della somma a me spettante dal fondo. Ora chiedo anche se ho usufruito di tutta la somma del fondo…posso chiedere L’agevolazione della Rita dei 5 anni …..anche se devo restituire tutta o in parte come da legge la somma dovute….ribadisco che sono disoccupato da 5 anni non percepisco nessun reddito economico… e le mie condizione economiche sono disastrose…..e a tutt oggi non esiste nessuna possibilità di andare in pensione anticipatamente…..vi ringrazio di cuore anticipatamente..sperando che mi potete aiutare..e che esiste possibilità di una mia pensione anticipata…grazie attendo comunicazione……

Risposta. Purtroppo, avendo già esaurito il montante del fondo riscattando l’importo, lei non può aderire alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Per approfondire la sua situazione, le consiglio di mettersi direttamente in contatto con il Fondo da lei sottoscritto.

Consiglio di leggere anche: Pensionamento con la RITA (5 o 10 anni prima): FAQ aggiornate

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube