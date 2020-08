In pensione con Ape Sociale, uno strumento che permette di ricevere un assegno fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia, totalmente a carico dello Stato., Questa misura è prorogabile annualmente e fa parte delle pensioni news. l’Ape sociale è corrisposta per dodici mensilità per un lordo di 1500 euro, ma non è per tutti.

Pensione Ape Sociale con contributi artigiani e commercianti

Un lettore ci ha chiesto: “Sono ex commerciante lavoratrice autonoma con tre figli ho versato contributi agricoli nel 1978 e poi contributi per commerciante dal 1985 al 2019 avrò diritto all’ape sociale nel 2020”.

L’Ape sociale non si rivolge a tutti i lavoratori ma solo ad una platea ristretta che si trovano nelle quattro tutele previste dalla normativa. Questo strumento è regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare Inps 100/2017 e si rivolge ai seguenti lavoratori:

iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, la gestione separata dell’Inps, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Questo significa che riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settori pubblico e privato e ai lavoratori autonomi e parasubordinati, esclusi i liberi professionisti iscritti presso le casse professionali.

Per confluire i contributi in un’unica cassa previdenziale deve effettuare il cumulo contributivo e poi in base all’età anagrafica può vedere se rientra in qualche forma pensionistica, le consiglio di rivolgersi ad un patronato, e inoltre, le consiglio di riscattare i contributi maternità che sono utili alla pensione. I contributi figurativi per maternità devono essere riscattati prima del pensionamento, trova qui alcune indicazioni: Pensione e riscatto contributi maternità, permettono il pensionamento anticipato

Inoltre, qui trova l’elenco delle misure attualmente in vigore, che in base al fattore temporale dei contributi e il requisito anagrafico, può trovare la misura in cui può domanda: Pensione anticipata 2020: età pensionabile, requisiti e domanda

