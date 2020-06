La pensione Ape sociale, a meno che non intervenga un’ulteriore proroga, è in scadenza al 31 dicembre 2020. Possono accedere a questo tipo di pensionamento i lavoratori che hanno compiuto i 63 anni e che possiedono 30 anni di contributi se sono invalidi, disoccupati o caregiver e 36 anni di contributi se appartengono alla categoria degli usuranti e dei gravosi.

Pensione Ape sociale e Naspi

Un nostro lettore ci chiede:

Ho fatto Domanda di pensione anticipata Ape Social,ho 63 anni e circa 35 anni di contributi,sono disoccupato e in Naspi fino a novembre 2020,assisto mia madre convivente e invalida 100 per cento legge 104,. Posso ottenere subito la pensione anticipata,o devo attendere la terminare la Naspi e attendere 3 mesi prima di chiedere la Ape social. Saluti grazie

Per caregiver, disoccupati e invalidi l’accesso alla pensione con Ape sociale è consentito al compimenti dei 63 anni se in possesso di almeno 30 anni di contributi. I requisiti richiesti sono, nello specifico:

per disoccupati di aver perso il lavoro involontariamente e di aver terminato, da almeno 3 mesi, di fruire dell’intera Naspi spettante

per invalidi avere una certificazione di invalidità di almeno il 74%

per i caregiver di assiste da almeno 6 mesi un familiare convivente con grave disabilità in base alla legge 104, articolo 3, comma 3.

Nel suo caso vi è una doppia possibilità di accesso, come caregiver e come disoccupato. Ma per capire come procedere ci si deve basare sulla presentazione della domanda di Ape sociale che ha già fatto. Ha dovuto specificare i requisiti in suo possesso per il riconoscimento del beneficio.

Se ha presentato il riconoscimento del beneficio come disoccupato, quindi, dovrà concludere la Naspi, attendere i 3 mesi ed in questo caso va oltre il termine di scadenza dell’Ape sociale raggiungendo il diritto al pensionamento solo a febbraio 2021 (le ricordo che la misura è in scadenza il 31 dicembre 2020).

Se ha presentato la domanda in qualità di caregiver, invece, non ha bisogno di terminare la fruizione della Naspi, poichè non è un requisito richiesto per chi assiste un familiare con handicap grave in base alla legge 104.

Il tutto, quindi, dipende dalla tipologia di domanda presentata e in base a quella dovrà rispondere dei requisiti necessari.

