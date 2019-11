Pensione anticipata Ape Sociale prorogata nel 2020 inserita nella legge di Bilancio 2020 all’art. 54. Sarà possibile presentare domanda fino al 31 dicembre 2020. Nella legge di Bilancio 2020 evidenziati anche gli stanziamenti anno per anno.

Pensione Ape Sociale – Art. 54

1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,2 milioni di euro per l’anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo

e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2020.

Requisiti per la pensione anticipata Ape Sociale

Non sono cambiati i requisiti richiesti per poter aderire alla pensione anticipata Ape Sociale. Possono beneficiare della misura sono le categorie di lavoratori tutelati:

disoccupati che hanno finito di percepire almeno da tre mesi la Naspi;

lavoratori invalidi al 74%;

lavoratori “Caregiver” che assistono da almeno sei mesi il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3);

lavoratori che svolgono mansioni gravosi o usuranti.

In base alla categoria è richiesto un requisito contributivo di 30/36 anni e un’età anagrafica di 63 anni.

