Pensione aprile con pagamento anticipato: ecco come

Lo ha annunciato il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: i pagamenti delle pensioni di aprile avverranno con un leggero anticipo e in modo scaglionato per evitare, a chi preleva la pensione direttamente allo sportello, assembramenti. Vediamo nelle specifico cosa prevede la novità, annunciata dal Ministro nel corso di una trasmissione televisiva su La7.

Pensioni pagate in anticipo

Ieri sera, in diretta su La7, durante la trasmissione Tagadà il ministro Catalfo ha annunciato che il pagamento della pensione di aprile avverrà con un leggero anticipo. I pagamenti delle pensioni per aprile, infatti, saranno scaglionati a partire dal 26 marzo e fino al 1 aprile per evitare che all’interno degli uffici postali si creino affollamenti e per garantire l’incolumità degli operatori di Poste Italiane e dei pensionati stessi.

Si attende una comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane che dovrà provvedere ad ufficializzare anche le modalità dello scaglionamento per i pagamenti della pensione di aprile. La notizia, quindi, dovrebbe essere ufficializzata a breve sia dagli organi ufficiali che da Poste Italiane.

E’ necessario, entro il 26 marzo, che si proceda alla decisione di come erogare le pensioni (scaglionamento per ordine alfabetico?) da parte di Governo, Poste e INPS.

Pur sapendo, quindi, che il pagamento delle pensioni di aprile, quindi, inizierà dal 26 marzo, per avere notizie più precise sullo scaglionamento si dovrà attendere l’ufficializzazione della notizia che, per ora, è stata solo annunciata a voce dal Ministro. Da chiarire, inoltre, anche come avverrà l’accredito per chi ha scelto di averlo direttamente sul proprio conto corrente bancario e postale, in questo caso resta fissato al 1 aprile o l’accredito sarà fatto il 26 marzo? Anche in questo caso è necessario attendere l’annuncio ufficiale delle modalità di pagamento.

