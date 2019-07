Rassegna stampa oggi 31 luglio 2019 su: Pensione a 58 anni con 20 anni di contributi; Bollette elettriche (rimborsi in ritardo e la nuova proposta del Governo); Dimissioni volontarie; Permessi legge 104 e beneficiari; Banche e costi nascosti, Libretto postale e risparmi; Assegno di invalidità e pensione di vecchiaia; le novità della giornata.

Bollette elettriche: le ultime novità

Il Codacons, ha richiesto di aprire un’indagine per tutelare i consumatori affinché le compagnie telefoniche sanzionate rimborsino i risparmiatori. La notizia completa qui: Bollette telefoniche, perché i rimborsi tardano ad arrivare?

Nuova proposta al Governo con un nuovo metodo di calcolo per le bollette elettriche. Fino ad ora, infatti, il costo dipende dal consumo di ogni utente, ma la problematica maggiore sarebbe un’altra: gli oneri di sistema. Ecco la nostra proposta di cosa si tratta: Bollette elettriche legate al reddito, la nuova proposta al Governo

Dimissioni volontarie

Abbiamo analizzato quando e come bisogna presentare le dimissioni volontarie per l’accesso alla pensione quota 100. Il periodo delle dimissioni deve considerare anche il tempo di preavviso. È possibile leggere la notizia completa qui: Dimissioni volontarie per accesso alla pensione: quando presentarle?

Assegno invalidità e pensione di vecchiaia

La normativa che regola l’assegno di invalidità (art. 1, comma 10 della legge 222/1984), prevede che il percettore dell’assegno ordinario di invalidità al compimento dell’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia, e con la maturazione dei requisiti di contribuzione richiesti, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. Tutti i dettagli qui: Assegno invalidità e pensione di vecchiaia: come avviene il passaggio

Libretto postale

Come risparmiare aprendo un libretto postale tramite Poste Italiane, le caratteristiche e gli interessi che vengono accreditati per le somme depositate, tutto quello che c’è da sapere: Libretto Postale: vediamo che cos’è, il suo rendimento e i vantaggi

Permessi legge 104

Possono fruire di tre giorni al mese per assistere i familiari disabili in base alla legge 104 art. 3 comma 3 i lavoratori sia del settore pubblico che del settore privato. Il grado di parentela si estende anche per gli affini al secondo grado solo se hanno determinate caratteristiche. Leggi qui la notizia completa: Permessi legge 104: anche per i familiari affini al secondo grado

Banche e costi nascosti

Un’indagine verifica i costi nascosti che i correntisti pagano ma non ne sono a conoscenza. Tale aspetto è maggiormente incompleto quando si tratta di investimenti e gestione del portafoglio. È possibile leggere qui l’analisi completa: Le banche e la trasparenza: molti costi sono nascosti agli investitori. Ecco cosa è emerso dall’indagine

Pensione con 58 anni e 20 anni di contributi

Come si può anticipare la pensione se si è disoccupati con 58 anni di età e 20 anni di contributi? Una misura c’è ma non è per tutti, bisogna aver versato almeno cinque anni di contributi in un fondo pensionistico. Per sapere la convenienza della RITA, leggere: Pensione anticipata a 58 anni e 20 anni di contributi, la misura che lo permette: ecco di cosa si tratta