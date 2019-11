Pensione bassa, le detrazioni con la 104 non spettano

Pensione bassa, perché non si possono scaricare le spese? Ecco la domanda che ci pone un nostro lettore che fruisce delle agevolazioni fiscali per disabili con legge 104 art. 3 comma3: Buongiorno, ho comprato una macchina e ho la 104.Ma non mi fanno le agevolazioni perché dicono che ho la pensione bassa e non pago le tasse. È vero? Grazie MILLE

Con la pensione minima non si possono detrarre le spese

Purtroppo, la pensione minima non permette la detrazione di spese sanitarie, detrazione del 19% su acquisto auto disabili, ecc.

In effetti sulla pensione minima non ci sono imposte da pagare e quindi non si può operare nessuna detrazione, quindi riassumendo se non c’è capienza nelle imposte, non si può operare la detrazione.

Anche se lei ha diritto alla detrazione del 19% sull’acquisto auto con legge 104 art. 3 comma 3, non può avere il rimborso, perché la sua pensione non è tassata. Questo vale anche per tutte le detrazioni, anche per le spese sanitarie.

