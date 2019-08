Rassegna online su: Pensione Quota 100 nel 2022; Lavorare in pensione quando è possibile; Detrazione interessi mutuo per i figli; Novità sui rincari bollette elettriche; Legge 104 e benefici anche per le coppie di fatto; Bollo auto la cilindrata che da diritto all’esenzione; Novità servizi Inps per il Bonus asilo nido; tutte le novità della giornata.

Pensione nel 2022, la Quota 100 scade?

Abbiamo esaminato il caso di un lettore che percepisce la mobilità e raggiunge il requisito anagrafico per la Quota 100 il 4 gennaio 2022; 4 giorni dopo la scadenza della Quota 100. Una recente circolare Inps, ha chiarito che è possibile sospendere Naspi o Mobilità se la domanda di Quota 100 viene accettata. Abbiamo trattato anche la formula sperimentale Quota 100 valida dal 2019 al 2021. Leggi la notizia completa qui: Pensione Quota 100 nel 2022, si può interrompere mobilità o Naspi?

Lavorare in pensione: ecco le possibilità

Abbiamo esaminato quali sono le misure pensionistiche che permettono l’accesso al lavoro anche percependo l’assegno. In linea generale sono molti i divieti, leggi qui tutte le possibilità: Andare in pensione e continuare a lavorare per avere un altro reddito

Mutuo casa per i figli

Spesso i genitori si fanno fronte del mutuo per i figli per aiutarli nel percorso di vita, negli studi, ecc. Ci si chiede se è possibile operare la detrazione degli interessi pagati per il mutuo relativo all’immobile dei figli, tutte le informazioni in quest’articolo: Mutuo casa: il genitore che acquista casa al figlio può detrarre gli interessi?

Novità sui rincari bollette

Il mese di luglio è stato difficile per molti consumatori che si sono trovati bollette elettriche salate, in controtendenza si sono abbassate quelle del gas. Il rincaro è dovuto a vari fattori. Tutte le indicazioni e cosa succederà negli ultimi mesi in quest’articolo: Novità bollette: aumenta la luce, diminuisce il gas. Cosa c’è da sapere?

Legge 104 e coppie di fatto

La legge 104 ha avuto molti cambiamenti negli anni a tutela dei disabili, in particolare possono fruire dei benefici anche le coppie di fatto. La legge identifica come coppia di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, purché sia stabile e non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione. Tutte le novità e i cambiamenti intervenuti in quest’articolo: Legge 104: agevolazioni e benefici anche per le coppie di fatto

Bollo auto e cilindrata che da diritto all’esenzione

Possono ottenere l’esenzione del bollo auto i disabili con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3). La normativa sull’esenzione del bollo auto è molto rigida, e non possono avere l’esenzione tutti i veicoli, ma solo quelli che hanno una particolare cilindrata: Bollo auto: la cilindrata che da diritto all’esenzione

Novità Bonus asilo nido

L’Inps ha comunicato un nuovo servizio per la gestione del Bonus asilo nido, con tante funzioni e semplificazioni, leggi qui il messaggio Inps: Novità Bonus asilo nido: variazione delle mensilità richieste nella domanda