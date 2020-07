La figura del caregiver (colui che assiste il familiare con disabilità grave) è considerata nel sistema previdenziale attraverso varie forme di pensione anticipata, tutte in vigore nelle pensioni news. In particolare il lavoratore cariger è considerato come tutela per la pensione quota 41 destinata ai lavoratori precoci e la pensione con Ape sociale che scade il 31 dicembre 2020, salvo nuova proroga. Analizziamo quali sono i requisiti di queste due misure rispondendo ad un nostro lettore.

Pensione Caregiver, requisiti ridotti

Un lettore ci ha scritto: “Buonasera, scusate il disturbo, io lavoro nel privato nello specifico Enel da 33 anni + 2 anni fuori totale 35 anni avendo la 104 per mia madre invalida 100% e 91 anni di età chiedevo se la legge consente di andare in pensione anticipatamente. Grazie cordiali saluti”.

Ci sono due misure che permettono l’anticipo della pensione per il lavoratore caregiver. L’Ape sociale che prevede un’età di 63 anni e un minimo di 30 anni di contributi. Questa misura consiste in un assegno fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi). L’assegno è corrisposto per 12 mensilità e non può essere superiore a 1.500 euro lordi.

La convivenza con il familiare d’assistere con legge 104 deve risultare da almeno sei mesi dalla domanda di pensionamento.

Per capire la convenienza di questa misura consiglio di leggere: Calcolo pensione con Ape Sociale, costi e convenienza

Un altra misura che tutela il lavoratore caregiver è la quota 41 destinata ai lavoratori precoci. Per questa misura è richiesto il lavoro precoce (almeno un anno di contributi prima del compimento del 19° anno di età); aver maturato un requisito contributivo di 41 anni a prescindere dall’età anagrafica e trovarsi in una delle quattro tutele, tra queste rientra il lavoratore caregiver che convive almeno da sei mesi con il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3).

Quindi, lei può accedere ad una delle due misure, la seconda misura con più vincoli, permette comunque l’accesso indipendentemente dall’età anagrafica, ma dovrà maturare il requisito contributivo di 41 anni.

⇒ Calcolo pensione Quota 41, quanto si perde e il sistema adottato: retributivo, contributivo o misto?

