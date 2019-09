Pensione casalinghe con 5 anni di contributi: vediamo quando spetta

Non tutti lo sanno ma esiste un fondo casalinghe in cui è possibile versare contributi per ricevere una pensione dopo solo 5 anni versati o, al limite, al compimento dei 65 anni. Si tratta di un Fondo previdenziale, esistente dal 1 gennaio 1997, destinato alle persone che svolgono lavori di cura familiari non retribuiti. A tal proposito ci ha scritto una nostra lettrice per chiedere un consiglio per la figlia di una parente.

Pensione casalinghe: come funziona?

La nostra lettrice scrive:

Gentile Patrizia

Una mia parente ha una figlia di 36 anni che ha perso il lavoro 5 anni fa e da allora è inoccupata. Appartiene alla schiera dei non più giovani che non cercano e non trovano.

Le chiedo se potrebbe convenire la iscrizione alle casalinghe ,se avesse iniziato 5 anni fa ora avrebbe già il minimo… La seconda domanda è se anche con la casalinghe si possono fare versamenti volontari per recuperare anni persi, e se sono di importo ridotto ?

La ringrazio