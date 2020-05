Per chi lavora in casa a livello di cura familiare, vi è la possibilità, anche se non si ha una retribuzione derivante da lavoro, di avere la pensione casalinghe una misura erogata da un fondo creato dall’INPS cui si possono iscrivere sia uomini che donne che si dedicano al proprio nucleo familiare senza svolgere una vera e propria professione lavorativa.

Pensione casalinghe

Il lavoro della casalinga, molto spetto non è riconosciuto solo perchè non retribuito ma si tratta, comunque, di un lavoro vero e proprio che costa fatica e sacrificio. Proprio per questo motivo l’INPS, con il Fondo casalinghe, da la possibilità a chi svolge lavoro di cura familiare di poter avere una pensione per vivere una vecchiaia dignitosa.

Il Fondo casalinghe permette di accedere alla pensione di vecchiaia o, in alternativa, alla pensione di inabilitià.

La pensione di vecchiaia può essere richiesta a 57 a patto che il titolare abbia versato nel Fondo almeno 5 anni (60 contributi mensili) di contributi e che l’importo della pensione mensile spettante sia pari a 1,2 volte la pensione minima INPS (complessivamente 550 euro al mese circa).

Per chi non soddisfa il requisito dell’importo dell’assegno, in ogni caso, la pensione di vecchiaia verrà erogata al compimento dei 65 anni indipendentemente dalla cifra spettante mensilmente.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di inabilità spetta a chi avendo versato almeno 60 contributi mensili (5 anni) presenti una assoluta e permanente impossibilità a lavorare.

Il calcolo della pensione casalinga avviene con il sistema contributivo e, quindi, viene calcolato il totale dei contributi versati.

Se si possiedono contributi versati in altre casse previdenziali (ad esempio l’AGO o una cassa professionale, solo per citarne un paio) questi non possono essere cumulati co i contributi versati nel Fondo casalinghe.

Calcolo pensione fondo casalinghe

Per sapere la cifra che spetta mensilmente con i contributi versati al Fondo casalinghe bisogna prendere in considerazione il cosiddetto montante contributivo, ovvero il totale dei contributi versati rivalutato in base al coefficiente di trasformazione che fino per pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2021 è di

• 4,2% se si sceglie la pensione a 57 anni

• 5,245% se si sceglie il pensionamento a 65 anni.

