Pensione: come pianificarla con delle semplici regole

Pianificare in modo adeguato la pensione non è cosa facile, ma seguendo uno schema temporale di obiettivi ti potrà garantire i tuoi risparmi rimangano in linea. Vediamo cosa consigliano i consulenti della banca Usa Wells Fargo in diverse circostanze.

Come pianificare la propria pensione

Gli Advisor della banca Usa Wells Fargo mettono in evidenzia alcuni punti importanti per poter accumulare un buon reddito per la pensione.

Bisogna stabilire un obiettivo di reddito per la pensione tenendo presente che questo potrebbe cambiare. E ciò accade soprattutto per lavoratori giovani, infatti per loro non è cosa semplice poter stabilire un reddito adeguato per il pensionamento. Per questo motivo bisogna fissare i propri obiettivi all’inizio del processo di pianificazione della pensione. Ma cosa molto importante è avere la flessibilità di poterli rivedere man mano che l’età della pensione si avvicina.

Regole per la sua pianificazione

È bene pianificare un tasso di risparmio in base all’età, ad esempio a 20 anni è bene risparmiare il 10% del proprio stipendio, invece a 30 anni il tasso di risparmio dovrebbe salire al 15% annuo. Quindi il tasso dovrebbe aumentare con l’aumentare dell’età. Ed è anche molto importante diversificare gli investimenti in modo da ottenere più benefici. Un altro obiettivo da considerare è il tempo in cui si desidera andare in pensione. In questo modo si potrà creare una sequenza temporale. È molto difficile stimare il tempo necessario per andare in pensione, quindi ti consigliamo di valutare sempre un tempo che va dai 20 ai 30 anni. Ma consigliamo vivamente di pianificare anche un piano di emergenza nel caso si verificasse un evento improvviso che ti costringa ad un pensionamento anticipato, come ad esempio problemi di salute, un licenziamento improvviso. Per poter arrivare non impreparati ad eventi del genere potresti pianificare una pensione all’età di 55 anni.

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, l’importante è sempre rispettare il budget stabilito. Soprattutto se hai iniziato in ritardo il tuo piano pensionistico o se hai intenzione di anticipare i tempi. Ma indipendentemente da quando inizi, la pianificazione di una tempistica di pensionamento è efficace solo se si prevede un budget per il risparmio e ci si attiene allo stesso.

