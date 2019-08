Pensione nel comparto scuola, una lettrice ci pone la seguente domanda: Volevo chiedere se posso andare in pensione Fornero scuola con 42 anni e 1 mese a dicembre prossimo, quando presenterò la domanda. Al 1° settembre 2020 avrei maturato 42anni e 9 mesi. Ho 62 anni. Grazie

Pensione comparto scuola: i requisiti si maturano entro il 31 dicembre

Si, lei può accedere alla pensione anticipata in quanto i 42 e 10 mesi si maturano entro l’anno, quindi entro il 31 dicembre 2020. Nel comparto scuola, come stabilito dal DL 4/2019 che rimanda proprio all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, i tre mesi di finestra di attesa per la decorrenza della pensione non sono richiesti.

La normativa precisa che il dipendente che matura i requisiti entro il 31 dicembre il pensionamento è possibile al 1° settembre dello stesso anno.

Nel suo caso, quindi, maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2020, se presenta domanda di cessazione dal servizio entro dicembre 2019, il pensionamento inizia dal 1° settembre 2020.

Decreto pensioni

Il decreto pensioni n. 4/2019, prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2019:

L’articolo 14 (quota 100), prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un età anagrafica di almeno 62 anni e di un anzianità contributiva minima di 38 anni.

L’articolo 15 (pensione anticipata), consente l’accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. In tali casi è, anche, consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

