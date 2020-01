Pensione con 20 anni di contributi: a 64 o 67 anni?

La pensione anticipata contributiva permette il pensionamento al compimento dei 64 anni a chi possiede almeno 20 anni di contributi e rispetta quelli che sono i requisiti di accesso richiesti. Non a tutti, infatti, è permesso accedere a questa misura previdenziale che rappresenta, nel quadro normativo italiano, una possibilità di anticipo concreta e facilmente raggiungibile. Vediamo i requisiti per accedere.

Pensione anticipata a 64 anni

Una nostra lettrice ci chiede:Sono una donna ho 64 anni senza lavoro ma con 20 anni di contributi quando posso pensionarmi?

La questione è se rientra o meno nella pensione anticipata contributiva che richiede, come anticipato sopra, 64 anni di età ed almeno 20 anni di contributi versati. Vediamo quali requisiti richiede questa misura pensionistica:

possedere almeno 64 anni di età

almeno 20 anni di contributi versati

nessun contributo versato prima del 1 gennaio 1996 (essendo una pensione contributiva, infatti, i contributi devono essere collocati tutti nel calcolo del sistema contributivo, entrato in vigore il 1 gennaio 1996)

l’assegno pensionistico deve essere di importo pari o superiore a 2,8 volte il minimo INPS.

Se i suoi contributi, quindi, sono stati versati tutti dopo il 31 dicembre 1995, può accedere fin da subito a questa forma previdenziale a patto che l’importo del suo assegno rientri in quanto richiesto.

In alternativa è possibile accedere alla pensione anticipata contributiva anche con l‘opzione di computo nella Gestione Separata, ma in questo caso è necessario che abbia almeno un contributo versato in tale gestione.

Se non rientra in questa misura previdenziale, purtroppo con soli 20 anni di contributi l’unica alternativa di pensionamento è quella di attendere il compimento dei 67 anni di età (più eventuali adeguamenti all’aspettativa di vista Istat che potrebbero scattare nei prossimi anni) per accedere alla quiescenza con la pensione di vecchiaia.

Per avere maggiori informazioni sulla pensione anticipata contributiva è possibile leggere il seguente articolo: Pensione anticipata contributiva con soli 20 anni di contributi: quando?

