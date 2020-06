Non sempre è possibile anticipare la pensione prima dei 67 anni se si è in possesso di soli 22 anni di contributi. Non sempre, ma in alcuni casi sì se i requisiti in possesso rispondono a quelli richiesti dalla pensione anticipata contributiva che permette il pensionamento a soli 64 anni. Vediamo la misura e a chi è aperta.

Pensione con 22 anni di contributi

Una lettrice di 65 anni scrive: Vorrei sapere con 22 anni di contributivo e con 65 anni quando posso andare in pensione.

La risposta, come anticipato in apertura, potrebbe essere o “subito” o “a 67 anni”. Fermo restando che per chi possiede 22 anni di contributi la pensione spetta di diritto al compimento dei 67 anni grazie alla misura di vecchiaia, è possibile, in alcuni casi con lo stesso montante contributivo anticipare l’uscita di ben 3 anni.

Vediamoci chiaro al riguardo e cerchiamo di capire quali lavoratori interessa questa misura previdenziale.

Si tratta della pensione anticipata contributiva che richiede, come detto, soltanto 64 anni ed un minimo di 20 anni di contributi. Il problema principale è che, trattandosi di una pensione contributiva, permette l’accesso soltanto ai lavoratori che hanno versato tutti i propri contributi nel sistema di calcolo contributivo puro.

In quali casi si ricade interamente nel sistema contributivo? Solo in 2:da una parte vi rientrano i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 versando, quindi, tutti i contributi posseduti dal 1996 in poi, e dall’altra i lavoratori che hanno una posizione aperta nella Gestione Separata che optano per il computo in essa.

La pensione anticipata contributiva, poi, oltre ai requisiti sopra elencati richiede anche che il primo assegno pensionistico liquidato sia pari o superiore a 2,8 volte il minimo INPS (circa 1400 euro mensili). A fronte dei pochi contributi richiesti per l’accesso, quindi, si comprende facilmente che si tratta di una prestazione previdenziale pensata soprattutto per chi ha avuto carriere lavorative corte ma ben retribuite.

Se, quindi, i suoi contributi rientrano tutti nel sistema contributivo può pensare di accedere a questa pensione, in caso contrario dovrà attendere di compiere i 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia.

