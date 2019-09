Pensione con 36 anni di contributi: quali misure lo permettono?

In Italia è possibile accedere alla pensione qualora si rispettino requisiti anagrafici e contributivi (per alcune misure sono richiesti solo i requisiti contributivi). Per chi non riesce a centrare il pensionamento con una misura previdenziale anticipata, l’unica via di uscita dal mondo del lavoro è rappresentato dalla pensione di vecchiaia.

Pensione con 36 anni di contributi

Un nostro lettore ci scrive:

Vorrei chiedere informazioni riguardo la pensione, ho 61 anni, disoccupato dal 2015 con 36 anni di contributi versati, posso accedere alla pensione?

Purtroppo pur essendo in possesso di un buon numero di anni di contributi versati non ha molte possibilità di pensionamento prima dei 67 anni di età.

L’Ape sociale, che apre le porte del pensionamento ai lavoratori disoccupati che hanno almeno 30 anni di contributi, in scadenza il 31 dicembre 2019, richiede anche il requisito anagrafico di almeno 63 anni di età. Scadendo la misura alla fine dell’anno, quindi, non dovrebbe avere speranze di accesso neanche al compimento dei 63 anni, a meno che la misura, nella prossima legge di Bilancio, non venga prorogata per almeno 2 anni o resa strutturale. Per sapere se potrà accedere al pensionamento con l’Ape sociale, quindi, dovrà attendere ancora qualche altro mese.

L’unica altra misura che consentirebbe il pensionamento anticipato con i suoi requisiti è la RITA che permette ai lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi di accedere al pensionamento con almeno 57 anni di età.

Per sfruttare questa misura, però, è necessario aver aderito ad un fondo previdenziale complementare e avervi versato almeno 5 anni di contributi. Se non è in possesso di un fondo pensione complementare, quindi, anche questa misura le è preclusa e, se l’Ape sociale e volontaria non saranno prorogate dovrà attendere di compiere i 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia.