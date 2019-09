Pensione con 41 anni di contributi, ecco chi può accedere

La quota 41 permette il pensionamento con soli 41 anni di contributi indipendentemente dall’età ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare in giovane età versando almeno 12 mesi di contribuzione, derivante da lavoro effettivo, prima del compimento dei 19 anni di età. Non tutti i lavoratori precoci possono, però, accedere alla quota 41, ma solo quelli che rientrano nei profili tutelati. Vediamo quali sono rispondendo alla domanda del nostro lettore che ci scrive: Salve patrizia ho 37 di contributi e 52 anni di età quando posso riposarmi…lavoro quando avevo 15 anni .sono dipendente nel settore calzaturiero. Tingo pelli con aniline e creme, uso la maschera ma cmq c’è una puzza bestiale. Me sa dire se è un lavoro usurante? Magari tra 4 5 anni mi riposero ‘ finalmente. Attendo una risposta piacevole grazie.

Pensione quota 41, per chi?

per poter accedere alla pensione quota 41, riservata ai lavoratori precoci, non bastano i 41 anni di contributi maturati e i 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di et ma è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie di lavoratori tutelati:

disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, che hanno terminato da almeno 3 mesi di fruire dell’intera indennità di disoccupazione spettante;

lavoratori invalidi con percentuale pari o superiore al 74%

Caregiver che assistono un familiare convivente con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3 da almeno 6 mesi

lavoratori gravosi

lavori usuranti

Per quel che la riguarda potrebbe accedere come lavoratore gravoso, poichè il conciatore di pelli rientra di diritto nel riconoscimento del lavoro gravoso. Unico problema è quello che il lavoro gravoso deve essere dichiarato nel contratto di assunzione. Se lei, quindi, nella mansione dichiarata dalla sua azienda risulta essere conciatore di pelli può, non appena matura i 41 anni di contributi, accedere alla pensione con la quota 41.