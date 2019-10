Pensione con Ape sociale una fregatura? Chiarimenti

L’Ape sociale, prorogata anche il 2020 dalla nuova legge di Bilancio, permette il pensionamento a 63 con 30 o 36 anni di contributi a determinate categorie di lavoratori bisognose di tutela. Non tutti i lavoratori, quindi, possono accedere al pensionamento con l’Ape sociale. Vediamo quali sono i requisiti per poterne avere diritto.

Ape sociale: requisiti per il diritto

Un nostro lettore, sconcertato, ci scrive:

Ape social ..una fregatura…io ho 64 anni 33 anni di servizio contribuito..in poste italiane……e non mi tocca …respinta ma che senso ha…….scrivete che bastano 63 anni e 30 anni di contributi…..ma non è cosi…..mi spiegate gentilmente..Che legge e….. Potrete aiutarmi..

L’Ape sociale, come abbiamo anticipato anche nell’apertura dell’articolo, non è una misura aperta a tutti i lavoratori in possesso di requisito anagrafico e contributivo, ma richiede anche l’appartenenza ad una specifica categoria di lavoratori bisognosa di tutela.

Le categorie che possono beneficiare della misura sono:

lavoratori disoccupati che hanno finito di fruire da almeno 3 mesi dell’indennità di disoccupazione spettante

lavoratori invalidi con percentuale pari o superiore al 74%

lavoratori che si prendono cura di un familiare con grave disabilità in base alla legge 104, articolo 3, comma 3

lavoratori addetti a mansioni gravose

lavoratori addetti a lavori usuranti

Se lei non appartiene a nessuna di queste tipologie di lavoratori sopra descritte, pur possedendo i 63 anni di età e gli anni di contributi richiesti non può accedere all’Ape sociale. Non abbiamo mai scritto che bastano soltanto i 63 anni e i 30 anni di contributi ma abbiamo sempre specificato che occorre anche l’appartenenza alla categoria di lavoratori tutelati.

Purtroppo nel suo caso, l’unica alternativa di pensionamento (se non vuole accedere all’anticipo pensionistico con l’Ape volontario che scade il 31 dicembre 2019) è con la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età (a cui aggiungere, eventualmente, aumento dell’età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita Istat).

