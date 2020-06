Esiste la pensione con la rendita con requisiti agevolati e tutele per i disoccupati che non conoscono in molti in quanto bisogna aver aderito ad un fondo pensione. Questa misura unica nel suo genere fa parte delle pensioni news, e prevede un anticipo di 5 o 10 anni a seconda della categoria, dall’età pensionabile. Vediamo di cosa si tratta, rispondendo ad un nostro lettore che ci ha chiesto espressamente di questa misura.

Pensione con la rendita a 57 anni

Un lettore ci scrive: “Pensione RITA – Buongiorno, per favore sono disoccupato da 2 anni, ho più di 59 anni, ho 7 anni versati al Inps. Posso fare la domanda per pensione anticipata. Cordiali saluti”

Prima di rispondere esaminiamo la pensione con la rendita e i requisiti richiesti.

Andare in pensione a 57 anni con i fondi pensione

La pensione che permette di percepire una rendita fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia, si chiama Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), è entrata in vigore nel 2018 ed è regolata e tutelata dalla Covip.

Si tratta di una forma pensionistica associata alla pensione previdenziale integrativa, e possono accedere i lavoratori dipendenti del settore pubblico, privato e lavoratori autonomi, che hanno versato almeno cinque anni in un fondo pensione. Questa misura risulta conveniente quando maggiore è il montante accumulato nel fondo, inoltre gode di un regime fiscale agevolato. Per maggiori informazioni, consiglio di leggere la nostra guida: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Requisiti

I requisiti richiesti si dividono in due fasce:

anticipo di cinque anni: cessazione del rapporto di lavoro; non più di cinque anni dalla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia; minimo di 20 anni di contributi; almeno cinque anni di contributi versati in un fondo pensione;

anticipo massimo di dieci anni: inoccupazione superiore a 24 mesi; non più di dieci anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia; minimo di 20 anni di contributi; almeno cinque anni di contributi versati in un fondo pensione.

Nel suo caso, purtroppo, non specifica se ha aderito ad un fondo pensione e inoltre non ha maturato il requisito minimo richiesto di 20 anni di contributi. Quindi, non può aderire a questa misura pensionistica.

