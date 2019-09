Pensione con maggiorazione contributiva invalidi: vecchiaia anticipata o quota 41?

Qual è la misura pensionistica più veloce per accedere alla quiescenza in presenza di invalidità superiore all’80%, di maggiorazione contributiva invalidi e lavoro precoce. Analizziamo al situazione di una nostra lettrice in base alla sua età e ai contributi versati.

Quale misura per la quiescenza

La nostra lettrice ci chiede:

Buon giorno

Sono nata il 03/01/1962 , ho 57 anni e 37 anni di contributi di cui :un anno e 21 giorni sotto i 18 anni ,due anni di scuola professionale x infermiera. Li ho riscattati tutti e ho ricongiunti . Inoltre dal 01 marzo 1990 ad oggi ho maturato 30 anni di contributi presso enti pubblici e azienda sanitaria presso la quale sono tutt’ora dipendente . Ai 37 anni di contributi dovrei aggiungere 2 mesi di contributi figurativi a partire dal 03/11/2004 in seguito al riconoscimento di un invalidità superiore all’80 %. Quando potrei andare in pensione? In attesa di vostra comunicazione saluto cordialmente.

Essendo lei lavoratrice precoce e invalida con percentuale superiore al 74% potrebbe accedere al pensionamento con la quota 41 per lavoratori precoci sfruttando anche la maggiorazione contributiva invalidi che, dal 2004 al 2019, le accrediterebbe 30 mesi di contributi figurativi. In questo caso dovrebbe comunque attendere la maturazione dei 41 anni di contributi aggiungendo i 3 mesi di finestra per la decorrenza della pensione.

L’alternativa per lei potrebbe essere la pensione di vecchiaia anticipata per il lavoratori invalidi che permette il pensionamento delle donne al compimento dei 56 anni (più 12 mesi di finestra per la decorrenza della pensione). Per accedere a questa misura, però, è necessario che presenti domanda di certificazione dell’invalidità pensionabile sottoponendosi a visita presso commissione medica ASL.