Pensione con requisiti nel 2020: quando la domanda?

Per lei, quindi, che raggiunge i 62 anni a dicembre 2020 il pensionamento è possibile dal 1 settembre 2020 presentando la domanda di cessazione dal servizio entro dicembre 2019 (entro le date termine stabilite dal MIUR).

Questo significa che per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre di ogni anno è possibile accedere alla pensione dal 1 settembre dello stesso anno.

Per il comparto scuola, nonostante le novità introdotte con la quota 100, resta valido l’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, che così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.

Buongiorno sono una docente di scuola media di primo grado. A dicembre 2019 avrò 39 anni di contributi. Compiro’ 62 anni a dicembre 2020. Volendo andare in pensione con quota 100 qual è l’iter per produrre domanda? Quando devo fare cessazione dal servizio? Grazie mille.

Come abbiamo sempre sottolineato nei nostri articoli, la pensione nel comparto scuola richiede un iter burocratico diverso essendo la finestra di pensionamento soltanto una ogni anno. I dipendenti del comparto scuola, infatti, oltre ad avere regole e tempi di raggiungimento dei requisiti diversi, hanno anche l’incombenza della presentazione della domanda di cessazione dal servizio. Cerchiamo di fare chiarezza.

