La pensione è un rebus per molti, addentrarsi nella burocrazia pensionistica è davvero difficile. Molti i lavoratori che arrivano al capolinea con una carriera discontinua alle spalle e il più delle volte non riescono a raggiungere il minimo contributivo richiesto per il pensionamento. Analizziamo il caso di un nostro lettore: Mi scusi volevo chiederle: mia moglie ha 10 anni di contributi Inps da autonoma ed ha 70 anni le aspetta una pensione.

Scopriamo quali possibilità ci sono con 10 anni di contributi versati nella gestione separata.

Pensione con 10 anni di contributi lavoratore autonomo

Chi ha lavorato come autonomo e possiede contributi versati in gestione previdenziali diverse, tra queste rientra anche la gestione separata. È possibile per chi ha contributi versati in più gestione far confluire tutti i contributi nella gestione separata e quindi, ottenere, anche la pensione con almeno 5 anni di contributi. Con dieci anni di contributi, si può accedere alla pensione nella gestione separata.

Bisogna fare attenzione in quanto chi possiede contributi versati prima del 1996, può ottenere la pensione di vecchiaia contributiva con un requisito contributivo non inferiore a 15 anni. Questo perché la pensione è prevista con l’opzione contributiva, inoltre sono richiesti il possesso di meno 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995 e almeno cinque anni versati dal 1° gennaio 1996.

Consigliamo di approfondire con la guida: Pensione contributiva: tutte le tipologie di trattamento

Pensione vecchiaia contributiva

Chi ha solo 10 anni di contributi, può comunque andare in pensione con la pensione di vecchiaia contributiva, per questa misura sono richiesti un minimo di cinque anni. Questa pensione può essere richiesta dal 2019 con 71 anni di età.

Negli anni successivi è previsto un incremento dell’età pensionabile pari a 3 mesi ogni biennio a seconda dell’adeguamento della speranza di vita.

Per questa misura pensionistica non è richiesta una misura minima di accesso (assegno minimo) ma servono almeno 5 anni di contributi.

Possono fare domanda i lavoratori soggetti al calcolo con sistema contributivo. È previsto un limite, infatti, non possono accedervi tutti i lavoratori, per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 non può chiederla con solo 10 anni di contributi, in quanto deve aderire all’Opzione contributiva Dini che richieste l’accesso con un minimo di 15 anni di contributi.

Requisiti opzione contributiva Dini

Riepilogando i requisiti richiesti sono:

I requisiti per beneficiare di questa deroga sono di

aver maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995

maturato almeno un contributo prima del 31 dicembre 1995

aver maturato almeno 5 anni di contributi dopo il 1996

Conclusione

Le consiglio di verificare l’estratto conto contributivo di sua moglie, si può fare aiutare anche da un patronato, che dovrà constatare gli anni di contribuzione in base al periodo di versamento se prima o dopo al 1996.

