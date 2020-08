Se dei contributi versati non permettono l’accesso ad una determinata misura, è possibile chiedere la sterilizzazione degli stessi affinchè non vengano considerati nel calcolo? Se non è possibile come si può ovviare al problema per avere diritto, in ogni caso, ad una pensione? Vediamo le alternative.

Pensione con sterilizzazione dei contributi

Un lettore scrive per chiedere:

Buongiorno, ho 13 anni di contributi di cui 2 anni prima del 1996 e vi chiedo de posso accedere alla pensione con il sistema contributivo chiedendo al, INPS di sterilizzare quei contributi prima del 1996 anche perché non importanti ai fini del calcolo ero un dipendente e considerare solo quelli dopo il 1996 che sono importanti in quanto ero a partita Iva .Gradirei un vostro parere e con l’occasione vi invio i miei saluti.

E’ possibile richiede la sterilizzazione dei contributi dannosi solo se questi ultimo sono stati maturati dopo il raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto all’accesso alla pensione. Nel suo caso, invece, i contributi “fastidiosi” sono i primi che ha maturato.

In ogni caso la sterilizzazione dei contributi, riferita sempre ai contributi versati dopo il raggiungimento del requisito minimo per accedere alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata, può essere applicato solo nei seguenti casi specifici:

nel caso di rioccupazione del lavoratore a retribuzione inferiore

nel caso di disoccupazione

nel caso di periodi figurativi di integrazione salariale

nei casi di contribuzione volontaria

Nel suo caso specifico, quindi, non può fruire della sterilizzazione dei contributi ma se , da quando è lavoratore autonomo, ha versato i suoi contributi nella Gestione Separata potrebbe optare per il computo nella Gestione separata che le permetterebbe l’accesso alle pensioni contributive.

Per l’esercizio del computo, in ogni caso servono determinati requisiti, ovvero:

almeno un contributo versato prima del 1996

meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996

almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995

un totale di almeno 15 anni di contributi maturati.

Ovviamente, se lei ha solo 13 anni di contributi, non può rientrare nell’opzione di computo nella gestione separata ma se versa almeno altri 2 anni di contributi potrebbe accedere a questa opzione.

Per approfondire consiglio la lettura dell’articolo: Computo nella Gestione separate: come si procede?

