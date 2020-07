E’ possibile ottenere la pensione contributiva a 44 anni? Innanzitutto cerchiamo di capire cos’è una pensione contributiva, a chi spetta e quali sono i requisiti necessari per potervi accedere e poi vediamo se spetta al compimento dei 44 anni, rispondendo alla domanda posta da una lettrice sulla situazione del marito.

Pensione contributiva, cos’è?

Con la riforma Dini del 1995 si è introdotto il sistema di calcolo contributivo in cui la pensione spettante dipende dal periodo in cui sono stati versati i contributi su cui effettuare il calcolo. Il 1995, quindi, è un vero e proprio spartiacque poichè il calcolo della pensione è diverso se i contributi sono stati versati prima di tale data o dopo.

Per chi rientra interamente nel sistema di calcolo contributivo sono previste 2 misure per il pensionamento da cui sono esclusi coloro che hanno contributi versati prima del 1996 (a meno che non possano optare per il computo nella Gestione Separata). Le due misure in questione sono:

pensione anticipata contributiva al compimento dei 64 anni con almeno 20 anni di contributi versati dopo il 1995 e assegno spettante di importo pari o superiore a 2,8 volte il minimo INPS

pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni con almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995.

Quando ci si riferisce, genericamente, ad una pensione contributiva, quindi, s’intendono una delle misure sopra descritte.

Pensione contributiva a 44 anni

Una lettrice scrive riportandoci i requisiti posseduti dal marito invalido per capire se ha diritto a una qualsiasi pensione nell’immediato:

Mio marito e invalido al 100 per cento e ha 12 anni di contributi può fare domanda per la pensione contributiva?ha 44 anni ed e inabile al lavoro percepisce assegno io con 3 figli. Grazie per la risposta

Purtroppo nessuna pensione, neanche le contributive, permettono l’accesso a 44 anni. Suo marito, se i 12 anni di contributi versati sono successivi al 1995, potrà sperare, con soli 12 anni versati, nella pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni (più eventuale adeguamento alla speranza di vita Istat).

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube