Pensione contributiva: tutte le tipologie di trattamento

La pensione contributiva spetta a chi non ha contributi accreditati prima del 1996 o è iscritto alla gestione separata e viene calcolata considerando i contributi versati e l’età pensionabile. In precedenza veniva utilizzato il sistema retributivo, che si basava sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro e che era quindi più vantaggioso per i pensionati ma meno per lo Stato, attualmente in difficoltà a mantenere il sistema pensionistico con un mercato del lavoro in crisi e l’età media della popolazione in aumento.

Tuttavia i vantaggi non mancano per chi si ritrova con gli stipendi più recenti inferiori a quelli precedenti o per chi vuole accedere a dei trattamenti agevolati per la pensione. Vediamo quindi a quali tipologie di pensione si ha diritto con il calcolo contributivo.

Differenze tra la Pensione di vecchiaia ordinaria e contributiva

Per la pensione di vecchiaia ordinaria servono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, oltre ad un trattamento mensile pari ad almeno 689,75 euro (valido per il 2020) per chi è assoggettato al calcolo interamente contributivo. In assenza di questi requisiti si può accedere alla pensione di vecchiaia contributiva, per la quale bastano 5 anni di contributi ma si devono aspettare i 71 anni di età.

Pensione anticipata ordinaria e contributiva

La differenza tra la pensione anticipata ordinaria e quella anticipata contributiva è che la prima non richiede un’età minima mentre per la seconda si devono avere 64 anni, oltre che 20 anni di contributi e una pensione mensile superiore a 1.287,52 euro per il 2020. Per la pensione anticipata ordinaria invece sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Il trattamento viene erogato 3 mesi dopo la maturazione del requisito contributivo.

Totalizzazione della pensione di vecchiaia e di anzianità

La totalizzazione consiste nella somma gratuita dei contributi presenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali in modo da ottenere un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità con il ricalcolo contributivo. La pensione di vecchiaia spetta a chi ha 66 anni di età e 20 anni di contributi e prevede una finestra di 18 mesi, mentre per quella di anzianità contano solo 42 anni di contributi e va aspettata una finestra di 21 mesi.

Computo nella gestione separata

Il computo offre la possibilità di riunire gratuitamente nella gestione separata i contributi divisi in casse previdenziali diverse, in modo da calcolare un unico assegno col sistema contributivo. I requisiti sono:

Non essere un libero professionista

Aver versato almeno un contributo presso la gestione separata

Possedere almeno 15 anni di contributi, di cui minimo 5 versati dopo il 1° gennaio 1996

Avere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore ai 18 anni ma superiore a 1

Opzione Dini

Gli ultimi due requisiti per il computo valgono anche per l’Opzione Dini, che consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o ai suoi fondi sostitutivi ed esclusivi di ricalcolare la pensione col sistema contributivo. Se si possiedono i requisiti e il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 si ha diritto anche alle pensioni agevolate previste per chi usufruisce unicamente del calcolo contributivo.

Opzione donna

Con Opzione donna si può accedere alla pensione anticipata con un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo. I requisiti per le lavoratrici dipendenti nel 2020 sono di avere almeno 58 anni di età entro il 31 dicembre 2019 e 35 anni di contributi entro la stessa data. Lo stesso per le lavoratrici autonome o con contribuzione mista, che devono però aver compiuto almeno 59 anni entro il 31 dicembre 2019.

