Pensione di anzianità a 62 anni o pensione di vecchiaia?

Un lettore ci chiede della pensione di anzianità che permetteva il pensionamento con 35 anni di contributi e requisito anagrafico pari a 62 anni o 40 anni di contributi. Questa misura è stata sostituita dalla riforma Monte-Fornero con la pensione anticipata che prevede: 42 e 10 anni (uomini) o 41 e 10 anni (donna) di contributi indipendentemente dall’età. Analizziamo il caso del nostro lettore

Pensione di anzianità o pensione di vecchiaia?

Sono una ex dipendente postale, con la presente vi chiedo quanto segue:

Ho 62 anni, ho maturato 31 anni di versamenti all’Inps, ho maturato la pensione di anzianità. Posso presentare l’istanza per ottenerla?

Grazie di un vostro sollecito Riscontro

Cordiali saluti

Pensionamento a 62 anni

La pensione di anzianità non esiste più, esiste quella di vecchiaia e richiede i seguenti requisiti: 67 anni di età e 20 anni di contributi. Con 62 anni e 31 anni di contributi, può accedere al pensionamento con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), se ha versato almeno 5 anni in un fondo previdenziale.

Va chiarito che più alto il valore versato nel fondo, più è alta la rendita percepita che accompagna fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Questa misura è conveniente solo se si è accumulato un buon capitale, inoltre conviene anche a livello fiscale.

I requisiti richiesti per un anticipo di massimo di 5 anni sono: cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente); il lavoratore deve trovarsi non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 62 anni); un requisito contributivo minimo di 20 anni e minimo 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Per tutte le informazioni consiglio di leggere la nostra guida dettagliata: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

