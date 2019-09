Pensione di anzianità, pensione anticipata e di vecchiaia: facciamo chiarezza

Sono molti i lettori che ci scrivono chiedendo quando possono accedere alla pensione di anzianità. Purtroppo tale misura è rimasta in vigore soltanto fino al 2012, anno in cui è stata sostituita dalla pensione anticipata alla quale, oggi, si può accedere raggiungendo il requisito contributivo richiesto di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Un nostro lettore ci scrive: Sono nato il 31/12/1952 quando posso andare in pensione di anzianità avendo 26 anni di contribuzione. In attesa grazie.

Pensione di anzianità o di vecchiaia?

Sono molti, poi, coloro che confondo la pensione di anzianità con quella di vecchiaia (proprio partendo dal presupposto che la parola “anzianità” possa indicare l’età del beneficiario). L’ex pensione di anzianità richiedeva, in ogni caso un requisito contributivo di accesso mentre la pensione di vecchiaia richiede un’età anagrafica prestabilita unita ad almeno 20 anni di contributi.

Nel caso del nostro lettore, che ha soltanto 26 anni di contributi, quindi l’unica pensione accessibile è quella di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età. Compiendo i 67 anni a dicembre di quest’anno, però, le consiglio di iniziare fin da subito a presentare domanda di pensione poichè l’accoglimento della domanda richiede dai 4 ai 6 mesi e rischia che non le venga liquidato l’assegno alla decorrenza della pensione, che dovrebbe scattare dal 1 gennaio 2020.