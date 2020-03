Pensione di aprile in pagamento dal 26 marzo: ecco quando in base all’iniziale del cognome

Avevamo anticipato già nei giorni scorsi che le pensioni del mese di aprile verranno pagate a partire dal 26 marzo ed in modo scaglionato fino al 1 aprile, per evitare affollamenti all’interno degli uffici postali. Al fine, quindi, di tutelare sia i cittadini che i dipendenti delle poste, si è pensato di anticipare il pagamento della pensione per fare in modo che, in ogni caso, tutti abbiano l’accredito entro il 1 aprile ma scaglionando l’accesso all’ufficio postale.

Pensioni aprile pagamento scaglionato, ecco come

Ad annunciare la novità era stata la ministra Nunzia Catalfo nel corso di una diretta Tv. Si attendevano, però, ulteriori istruzioni per la modalità dei pagamenti.

Nella giornata di oggi, 20 marzo, Poste Italiane tramite un avviso ha reso noto che gli accrediti delle pesnioni su Libretti di Rispamio, Conti Correnti e PostePay Evolution avverranno in data 26 marzo e sarà possibile, poi, prelevare direttamente dagli ATM di PosteItaliane senza recarsi allo sportello (evitando, in questo modo le file troppo affollate).

Per chi, invece, non ha la possibilità di ritirare la propria pensione in questo modo ed è costretto a prelevarla in contanti direttamente all’ufficio postale sarà possibile recarsi allo sportello, sempre a partire dal 26 marzo ma rispettando un rigoroso calendario, che prevede la turnazione alfabetica, che prevede:

il giorno 26 marzo potranno recarsi allo sportello per prelevare la pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per A o per B

il giorno 27 marzo potranno recarsi allo sportello per prelevare la pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per C o per D

il giorno sabato 28 marzo, limitatamente alla mattina, potranno recarsi allo sportello per prelevare la pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per E, F, G, H, K ed I

il giorno 30 marzo potranno recarsi allo sportello per prelevare la pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per L, M, N ed O

il giorno 31 marzo potranno recarsi allo sportello per prelevare la pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per P, Q ed R

il giorno 1 aprile potranno recarsi allo sportello per prelevare la pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per S, T, U, V, W, Y e Z.

