La pensione invalidità nel 2020 è una misura a tutela delle persone che hanno una percentuale di invalidità elevata. Tra le varie misure pensionistiche si tratta di una pensione anticipata perchè è possibile fare domanda al compimento di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne, ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire chi può beneficiare di questa misura rispondendo al quesito di un nostro lettore.

Pensione di invalidità 2020 con 54 anni di età?

Una lettrice ci scrive:

Buonasera, ho 30 anni di contributi

Ho 50 anni di età

Da 3 anni sono invalida al 75 %, e ho un inabilità, ho subito 15 interventi alla mano dx con amputazione di un dito

Non riesco più a usare la mano

Posso andare in pensione ora ?

Inoltre ho mia madre che vive con me che è invalida al 100% che ho bisogno di assistenza continua. Grazie

Requisiti e misure pensionistiche

La pensione di invalidità permette alle donne che hanno un’invalidità superiore all’80% di accedere con 56 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi. Questa misura pensionistica a tutela dei lavoratori invalidi è solo ammessa nel settore privato.

Nel settore pubblico esiste la pensione di inabilità, possono fare richiesta i dipendenti del pubblico impiego, ma bisogna avere un’invalidità tale che impedisce la collazione di qualsiasi attività lavorativa. L’inabilità deve essere accertata dalla Commissione Medica dell’Asl di competenza ai sensi dell’art. 13, Legge 274/91 ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi tipo di lavoro pubblico o privato.

I requisiti richiesti sono:

un’anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;

risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

Lei non specifica il suo settore lavorativo, ma in entrambi i casi non rientra in nessuna delle due misure, tranne che non lavori nel settore pubblico e possa dimostrare l’inabilità totale al lavoro, a valutare l’inabilità lavorativa sarà una commissione medica dell’Asl di competenza.

In riferimento al lavoratore caregiver, è possibile accedere nel 2020 alla pensione anticipata Quota 41 destinata ai lavoratori precoci, ma oltre al lavoratore precoce, richiede anche un requisito contributivo di 41 anni di età; nel 2020 è in vigore anche l’Ape sociale sempre a tutela del lavoratore caregiver, ma i requisiti sono molto lontani dei suoi attualmente.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube