Bisogna precisare che la pensione di invalidità prevede che i requisiti devono essere adeguati all’aspettativa di vita e, inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili di 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti, quindi, per ottenere il primo rateo pensionistico, bisognerà attendere 12 mesi.

Lei può accedere alla pensione di invalidità se lavora nel settore privato quando avrà maturato un requisito anagrafico di 56 anni e un requisito contributivo di 20 anni, i contributi riscattati andranno ad aumentare il requisito contributivo non quello anagrafico.

Io ho chiesto anche di riscattare la laurea, ma vorrei sapere se adesso pago quel periodo di Università ,andrò in pensione con quattro anni prima o vale sempre la regola che andrò in pensione a 55 anni?

Sono una donna di 50 anni, invalida al 85%, leggendo le vs. Utilissime notizie ho capito che si può chiedere la pensione anticipata al raggiungimento dei 55 anni se si è invalido dall’80% , e almeno 20 anni di contributi.

Lavoratori non vedenti, in tutti gli altri casi

Lavoratori non vedenti, se tali da prima di essere iscritti all’assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità:

