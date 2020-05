Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

La proposta era stata presentata al Governo in aiuto ai pensionati che percepivano la pensione di invalidità civile, ma quest’integrazione non è stata accettata. L’assegno resta invariato a 285,00 euro mensili.

Al momento nessun aumento dell’assegno per invalidità civile previsto nel decreto Rilancio , che resta fermo a euro 285,00 al mese.

Per chiarimenti sull’aumento della pensione minima fino a 1.000 euro, consiglio di leggere: Bonus pensioni minime fino a 1.000 euro per maggio e giugno, ecco dove

In riferimento all’integrazione richiesta, penso si sia sbagliata forse voleva dire che ha chiesto l’adeguamento alla pensione minima fino a 1.000 euro, proposta emanata dalla Regione Campania.

Ma avevo sentito una proposta riguardo la pensione base degli invalidi civili. Si sa’ qualcosa a riguardo oppure queste pensioni resteranno 285 euro per sempre? Vi ringrazio. Aspetto vostra risposta

Buonasera, sono un’ invalida civile al 100%, con handicap art.3 comma 3( in situazione di gravità),seguo sempre la vostra rubrica su Google, volevo chiedervi perché delle pensioni degli invalidi civili non parlate quasi mai, mi interesserebbe sapere se a riguardo ci sono novità.

Quando non si è autosufficienti, si ha diritto all’ indennità di accompagnamento .

Le agevolazioni cambiano in base alla percentuale invalidante assegnata, nello specifico:

La pensione di invalidità civile 2020 è una prestazione assistenziale che fa parte delle pensioni news del 2020. Possono fare domanda coloro che si trovano nella fascia di età: dai 18 anni ai 65 anni; inoltre è richiesto un requisito in base alla menomazione e al danno funzionale permanente. La commissione medica stabile una percentuale invalidante in base alle patologie del richiedente.

