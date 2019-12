Pensione di invalidità civile: aumento 2020 e richiesta pensione di cittadinanza

La pensione di invalidità è la prestazione assistenziale erogata ai cittadini che, affetti da patologie invalidanti, non riescono a svolgere attività lavorativa. L’assegno di invalidità civile viene quindi erogato solo in presenza di precisi requisiti e solo dietro presentazione di apposita domanda ed indipendentemente dai contributi versati.

Invalidità civile ed aumenti 2020

Una nostro lettore ci chiede: Io prendo un Invalidità da 10 anni di 290 euro vorrei sapere se nel 2020 ci sarà un aumento , grazie

Per il 2020 sono previsti degli aumenti per gli importi dell’assegno ordinario di invalidità grazie all’adeguamento per la percentuale di rivalutazione Istat. La rivalutazione, dal 1 gennaio 2020, dovrebbe essere dello 0,4%.

L’aumento dell’importo mensile, quindi, sarà di pochi euro e si arriverà a 286,81 euro al mese.

Pensione di cittadinanza

Anche per il 2020 è confermato che per gli invalidi civili è possibile richiedere la pensione di cittadinanza per un importo massimo di 780 euro mensili.

Vi rientrano soltanto i pensionati over 67 anni che hanno reddito Isee inferiore a 9360 euro se vivono in affitto e fino a 7560 euro se vivono in una casa di proprietà.

In ogni caso per poter richiedere la pensione di cittadinanza in qualità di invalidi è necessario rispettare i requisiti richiesti su nucleo familiare, reddito e composizione del patrimonio.

Requisiti pensione cittadinanza invalidi

La pensione di cittadinanza è legata al Reddito di cittadinanza e per poterla percepire è necessario presentare apposita domanda. Spetta ai pensionati che vivono al di sotto della soglia di povertà (780 euro mensili) per i quali, quindi, è possibile chiedere un’integrazione della pensione per arrivare alla soglia sopra menzionata.

Per poter richiedere la pensione di cittadinanza è necessario

Aver compiuto i 67 anni

Percepire una pensione con importo inferiore a 780 euro

Essere cittadini italiani e stranieri che hanno residenza in Italia da almeno 10 anni

Avere un valore Isee di 9360 euro se si vive in affitto

Avere un valore di patrimonio immobiliare (esclusa la casa in cui si vive) inferiore ai 30mila euro

Avere un patrimonio mobiliare inferiore ai 6mila euro (accresciuto di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo)

Avere un reddito familiare inferiore a 7560 euro annui (moltiplicato per la soglia di equivalenza).

Non avere aut immatricolate nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda

Non avere auto con cilindrata superiore ai 1600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cc

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube