La pensione di reversibilità è una prestazione che viene riconosciuta ai superstiti. Si tratta di un trattamento pensionistico a favore dei familiari superstiti. Consiste in una quota percentuale della pensione del defunto. a pensione di reversibilità rientra nel 2020 nelle pensioni news con vincoli ben precisi.

I beneficiari

Hanno diritto alla pensione di reversibilità in quanto familiari superstiti: il coniuge o l’ultimo convivente; anche il coniuge divorziato a patto che percepisca l’assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze; i figli minorenni; i figli inabili a carico del defunto, in questo caso non ci sono limiti di età alla corresponsione dell’assegno pensionistico; figli maggiorenni fino al limite di 21 anni se studenti scuole superiori e un limite di e sempre a carico del genitore defunto.

Inoltre, in assenza del coniuge e dei figli, spetta il diritto alla pensione ai fratelli celibi e sorelle nubili che al momento della morte del pensionato siano inabili al lavoro e non siano titolari di trattamenti pensionistici, e risultino a totale carico del defunto al momento della morte.

Assegno di reversibilità al 100%, quando?

La pensione di reversibilità spetta la 100% solo nel caso in cui nel nucleo familiare del defunto siano presenti il coniuge e due o più figli oppure quando ci sono più di tre figli.

In altri casi la percentuale della pensione di reversibilità è inferiore.

Pensione di reversibilità con assegno più basso, i casi

La pensione di reversibilità subisce una riduzione dell’assegno, nel caso della data di matrimonio in età avanzata.

Facciamo il caso di un pensionato che ha contratto matrimonio a 71 anni, con una differenza anagrafica tra i coniugi di 15/20 anni, e muore prima di dieci anni dalla data del matrimonio, in questo caso il 60 per cento spettante per la pensione di reversibilità è ridotto al 10 per cento, in quanto il matrimonio ha effetto da meno di dieci anni.

A chiarire questo concetto è subentrato l’Inps con la circolare numero 84/2020 che chiarisce quando avviene la decurtazione del 10 per cento. La riduzione non si applica ai superstiti con figli minorenni, inabili o studenti.

È possibile consultare qui la circolare Inps n. 84 del 14 giugno 2020

