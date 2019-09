Pensione di vecchiaia a 61 anni per gli uomini: la normativa di riferimento

Abbiamo risposto, qualche giorno fa, al quesito di un lettore inerente la pensione di vecchiaia anticipata. Seguendo i nostri consigli, lo stesso, è incappato nella burocrazia ASL/INPS e per accelerare i tempi di presentazione della sua pratica di pensione ci chiede la normativa di riferimento. Forniamo quanto richiesto nella speranza che possa essere di utilità anch a tutti gli altri che si trovano impigliati nelle maglie farraginose della burocrazia previdenziale.

Pensione di vecchiaia anticipata: la normativa

Gentilissima Dott.ssa, ho molto apprezzato il suo articolo inerente la mia richiesta di delucidazioni e la ringrazio infinitamente. A tal proposito avuto certezza che ho i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, mi sono attivato verso la mia Asl di competenza per chiedere la certificazione dell’invalidità pensionabile. Non le dico la burocrazia dove è arrivata altrimenti lei si scoraggia e non approfondisce le tematiche così come la sua professione le suggerisce. Allora ho contattato nel mentre anche gli uffici dell’Inps per capire e farmi dire chi è di competenza per rilasciarmi questo documento. Per tutt’ordine mi hanno risposto che dovranno verificare la normativa e che martedi ore 9,15 mi aspettano in sede ad Avellino per darmi le indicazioni necessarie. Mi chiedevo se nel mentre qualche funzionario di buone prospettive studia e mi riceve, non siamo noi in grado di portare la normativa che rispecchia il mio caso ? Le chiedo gentilmente se può aiutarmi e girarmi la circolare o la fonte della normativa che Lei così gentilmente è riuscita a tirar fuori, tanto per far si che Martedì gli indico io il percorso legislativo prima che questi mi indirizzi fuori luogo.

Grazie per l’attenzione e in attesa di sentirla, Le porgo cordiali saluti

La normativa di riferimento per la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi va ricercata nel decreto legislativo numero 503 del 1992, che non è stato modificato dall’introduzione della riforma previdenziale del 2011, ma da tale data la prestazione pensionistica è legata alla finestra di accesso di 12 mesi e all’incremento della speranza di vita.

L’articolo 1 del decreto legislativo 502/92 afferma che “ Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo..”.

L’articolo 8 dello stesso decreto afferma, poi, “L’elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento”. Per gli invalidi con percentuale non inferiore all’80%, quindi, l’età pensionabile restava di 55 anni per le donne (56 anni con adeguamento alla speranza di vita) e 60 anni per gli uomini (61 con l’adeguamento).

A specificarlo anche la circolare INPS del 23 febbraio 1993 numero 53 che precisa che per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Con la circolare INPS numero 53 del 2011 e con la circolare 35 del 2012 si specifica che la finestra di attesa di 12 mesi è necessaria dal raggiungimento dei requisiti di accesso.