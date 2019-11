Pensione di vecchiaia anticipata a 56 o 61 anni e trasformazione AOI: chiarimenti

Per il lavoratori invalidi la normativa prevede alcune agevolazioni previdenziali, in base, anche alla percentuale di invalidità certificata, all’età e agli anni di contributi maturati. Una delle misure studiata appositamente per i lavoratori invalidi è la pensione di vecchiaia anticipata che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia con 6 o 11 anni di anticipo, in base al genere del richiedente. Chiariamo.

Pensione di vecchiaia anticipata e AOI

Due nostri lettori ci scrivono:

Sono invalido con 80 punti non posso lavorare e prendo 285.00 euro non riesco a viverci mandare la figlia all’università che speranze ho? Buon di Percepisco un assegno invalidità ho 59 anni. So che in seguito si trasformerà in pensione. Cambierà qualcosa? Grazie

Rispondiamo ai nostri lettori

1) Per chi ha un’invalidità pari o superiore all’80% vi è la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con soli 20 anni di contributi; la misura richiede un’età di 56 anni per le donne e di 61 anni per gli uomini. Per accedere, inoltre, è necessario attendere 12 mesi di finestra mobile per la decorrenza della pensione dal raggiungimento dei requisiti richiesti.

2) Come sopra, se ha un’invalidità pari o superiore all’80% vi è la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata. In ogni caso al raggiungimento dei requisiti per la pensione, sia essa di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, l’assegno ordinario di invalidità si trasformerà in pensione di vecchiaia: l’importo che percepirà mensilmente con la pensione, ad ogni modo, non sarà in ogni caso più basso di quello che oggi percepisce come assegno ordinario di invalidità La trasformazione avviene in automatico al compimento dei 67 anni (deve però presentare domanda di pensione di vecchiaia).

