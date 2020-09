La pensione di vecchiaia anticipata è destinata ai lavoratori nel settore privato e permette di anticipare la pensione già all’età di 60 anni per gli uomini e 56 anni per le donne. I lavoratori del pubblico impiego, possono avvalersi della pensione di inabilità che non richiede un requisito anagrafico ma l”inabilità al lavoro deve essere valutata da una commissione apposita. Entrambe le misure fanno parte delel pensioni news del 2020.

Pensione anticipata di vecchiaia

Un lettore ci chiede: “Buongiorno scusate per l’orario Io mi Chiamo Andrea ho 55 anni e sono invalido con 80% Portatore di Handicap (comma 1 Art 3)Volevo sapere se posso andare in pensione in anticipo. Avendo già 36 di contributi Essendo che ho fatto tanti interventi. Il 24.09.2020 devo sottoporre a un altro interventi. Cordiali saluti”

Pensione con l’80 per cento di invalidità

Possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata i lavoratori invalidi con una percentuale superiore all’80 per cento. La misura si divide in due per gli uomini è richiesta un’età anagrafica di anni 61; per le donne è richiesta un’età anagrafica di 56 anni. Oltre, alla percentuale invalidante superiore all’80 per cento e il requisito anagrafico è richiesto per un requisito contributivo di venti anni.

La pensione di vecchiaia anticipata è soggetta al meccanismo delle finestre, infatti, prevede una finestra mobile di dodici mesi dal perfezionamento dei requisiti. Questo significa, che il richiedente dovrà attendere dodici mesi per avere il primo rateo pensionistico.

Oltre agli invalidi civili possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata anche:

i lavoratori non vedenti, se dopo la cecità ha almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione obbligatoria, se uomini con 55 anni e se donne con 50 anni;

i lavoratori non vedenti, in tutti gli altri casi: se uomini con un’età di anni 60 e donne con anni 55.

I requisiti della pensione di vecchiaia anticipata sono soggetti all’adeguamento all’aspettativa di vita, entrato in vigore dal 2011 con la Riforma Monte-Fornero, questo significa che i requisiti subiranno un aumento già dal 2021.

Conclusione

Lei per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata destinata ai lavoratori disabili del settore privato deve avere (secondo i requisiti nel 2020) almeno 61 anni. Quindi, anche avendo una percentuale dell’80% e n requisito contributivo superiore ai 20 anni, non può fare domanda deve attendere di maturare l’età richiesta.

