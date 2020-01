Pensione di vecchiaia anticipata: anche con 15 anni di contributi

Abbiamo parlato in diverse occasioni della pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi che è accessibile per le donne a 56 anni e per gli uomini a 61 anni con soli 20 anni di contributi maturati. Quello che non abbiamo mai specificato, però, è che essendo una pensione di vecchiaia in alcuni casi è possibile accedervi anche con soli 15 anni di contributi in base alle deroghe previste dalla Legge Amato.

Pensione di vecchiaia anticipata con 15 anni di contributi

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata sono, come abbiamo anticipato prima:

56 anni di età per le donne

61 anni di età per gli uomini

Almeno 20 anni di contributi maturati

Invalidità pensionabile certificata pari o superiore all’80% (la sola invalidità civile, quindi, non è sufficiente all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, deve essere una commissione medica INPS a riconoscere l’invalidità in base alla legge 222, ovvero quella che disciplina il pensionamento delle persone invalide i inabili).

Finestra di attesa di 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti

Gli anni di contributi, però, grazie alle 3 deroghe Amato, possono essere anche ridotti a 15 in alcuni casi, vediamo quali:

il lavoratore che ha maturato i propri contributi prima del 31 dicembre 1992, in questo caso bastano 15 anni di contributi

sono sufficienti 15 anni di contributi anche nel caso sia stata riconosciuta l’autorizzazione ai versamenti volontari entri il 24 dicembre 1992 anche se non sono mai stati versati

Sono sufficienti 15 anni di contributi anche nel caso che il primo contributo sia stato versato almeno 25 anni prima e ci siano almeno 10 anni di lavoro discontinuo (con meno di 52 settimane di contributi versati in un anno).

Per chi è in possesso di questi requisiti, quindi, oltre a quelli per accedere alla misura stessa, sarà possibile accedere alla pensione di vecchiaia anticipata anche soltanto con 15 anni di contributi.

