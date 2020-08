In pensione a 64 anni è possibile con la pensione contributiva, una misura poco conosciuta, che permette l’accesso solo con 20 anni di contributi, ma come tutte le cose non è di facile accesso. Infatti, la possibilità di accedere a questa misura è destinata a pochi, i contributi previdenziale devono essere versati in un preciso fattore temporale. La pensione contributiva fa parte delle pensioni news 2020, analizziamo di cosa si tratta rispondendo ad un nostro lettore.

Pensione di vecchiaia contributiva a 64 anni con 20 anni di contributi

“Buonasera, leggo spesso i vostri articoli e volevo farvi anch’io una domanda, ho 64 anni e 22 anni di contributi, posso fare domanda della pensione a 64 anni, cosa devo controllare per sapere se rientro. Vi ringrazio per me è importante, in quanto non lavoro ed è difficile andare avanti.”

Lei può accedere alla pensione contributiva con 64 anni di età e almeno 20 anni di contributi, se la contribuzione presenta la seguente disposizione temporale:

un valore di contributi che corrisponda a meno di 18 anni versati prima del 1996

almeno un contributo accreditato prima del 31 dicembre 1995

almeno cinque anni di contributi versati dal 1° gennaio 1996

almeno 15 anni di contributi versati.

Questa misura è regolata dalla legge Dini n. 335/1995, e l’assegno pensionistico deve risultare almeno di 2,8 volte l’assegno sociale, quindi, un assegno superiore a 1.287,52 euro per il 2020.

È possibile ovviare al limite dell’assegno con l’opzione del computo alla Gestione separata Inps, per i lavoratori iscritti.

Cosa controllare

Lei per sapere se rientra in questa misura deve controllare l’estratto contributivo Inps e verificare le date di versamento distinguendo gli anni in base all’ordine sopra menzionato.

La pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo, che in alcuni casi e in base al valore dei contributi, può risultare penalizzante. Bisogna considerare tutti gli aspetti e soprattutto le esigenze personali, c’è chi non riesce ad arrivare a 67 anni perchè non sa cosa fare e anche un minimo può essere importante.

Prima di prendere qualsiasi decisione, nel caso rientri nella pensione contributiva, le consiglio di rivolgersi ad un patronato ed eseguire una simulazione della pensione contributiva e della pensione di vecchiaia.

Una misura che permette di percepire una rendita fino al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; per questa misura bisogna aver aderito per tempo ad un fondo pensione. Troverà qui tutte le informazioni: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

