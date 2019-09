Pensione di vecchiaia per chi non ha mai versato contributi

Lo Stato italiano garantisce la pensione anche a chi non ha mai versato contributi in determinati casi specifici. La pensione di vecchiaia, che richiede 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi, infatti, non è accessibile a chi non ha mai lavorato, ma ci sono delle misure apposite per garantire il sostentamento anche nei casi in cui non si sono versati mai contributi.

Pensione per chi non ha contributi

Buongiorno,

Ho 63 anni e percepisco la pensione di invalidità dal 1993 non ho mai lavorato. Non capisco quindi come è in che modo si trasforma automaticamente quando raggiungerò l’età pensionabile se non ho contributi pagati.

Grazie per la risposta