Pensione di vecchiaia per invalidità: requisiti e limiti nel 2020

Le persone con invalidità possono accedere alla pensione di invalidità in anticipo, solo se si trovano in determinate condizioni. La legge tutela i lavoratori disabili con un anticipo pensionistico rispetto all’età pensionabile della pensione di vecchiaia. Analizziamo i requisiti richiesti rispondendo ad un quesito di una nostra lettrice.

Pensione invalidità

Buonasera, mi chiamo Orietta, il giorno 3 gennaio 2020 avrò ,56 anni. Ho lavorato dall’ottobre 1983 al gennaio 2017 come impiegata con I contributi sempre regolarmente versati. Poi siccome ho la sclerosi multipla e sono stata riconosciuta invalida civile e non sono più potuta andare al lavoro e sto percependo l’assegno ordinario. Gradire sapere se il prossimo anno riuscirò ad andare in pensione e se si potrebbe sapere quanto grosso modo riuscirò a prendere. PER QUALSIASI ALTRA NOTIZIA AVRETE BISOGNO SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE. Saluti. Ed un grazie per quello che potete fare. Grazie.

Pensione di vecchiaia per invalidità: requisiti e limiti

Buongiorno Orietta, possono accedere alla pensione invalidità coloro che hanno superato una percentuale di invalidità non inferiore all’80% e hanno maturato circa 20 anni di contributi nel settore privato; inoltre è richiesto un requisito anagrafico. Analizziamo l’età anagrafica richiesta per poter anticipare il pensionamento con l’invalidità.

Età pensionabile per invalidità

L’età anagrafica per poter beneficiare di questa misura è la seguente:

Lavoratori invalidi con almeno l’80% di invalidità

60 anni uomini

55 anni donne

Lavoratori non vedenti

Se tali da prima di essere iscritti all’assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità:

55 anni uomini

50 anni donne

Lavoratori non vedenti in tutti gli altri casi

60 anni uomini

55 anni donne

Pensione e adeguamento all’aspettativa di vita

Tali parametri sono adeguati all’aspettativa d vita e inoltre tale trattamento pensionistico è soggetto alle finestre di uscita di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. (Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012).

Questo significa che il primo rateo pensionistico sarà corrisposto dopo 12 mesi.

Per il 2019/2020 Il requisito anagrafico si è adeguato a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni per le donne con la finestra di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Ricordiamo che l’accertamento dello stato di invalidità deve essere effettuato presso gli uffici sanitari dell’Inps. Solo la commissione medica Inps può dare il benestare per poter accedere alla pensione anticipata.

Risposta

Lei ha il requisito anagrafico e contributivo per accedere alla pensione di invalidità, non menziona la percentuale, che deve essere non inferiore all’80%.

Come specificato, questa è una misura previdenziale solo per i dipendenti del settore privato. Una Commissione medica dell’Inps dovrà dare il parere positivo all’accesso per la pensione di vecchiaia per invalidità.

In riferimento al calcolo dell’assegno che andrà a percepire, noi non possiamo sapere quando percepirà. Il calcolo si basa su tantissime varianti, per questo le consiglio di rivolgersi ad un patronato e attivarsi se non lo ha già fatto per la visita presso la commissione medico legale dell’Inps per la richiesta di pensione di vecchiaia invalidità.

