Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

La motivazione riguarda la maturazione della finestra mobile tipica per questa forma pensionistica.

Viene infatti previsto un sistema di finestre mobili differenziate per lavoratrici dipendenti e autonome, le quali devono cioè attendere un certo periodo di tempo tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione del primo assegno.

A differenza delle altre pensione, nella pensione Opzione donna è previsto un sistema di finestre mobili differenziate per lavoratrici dipendenti e autonome. Tramite queste finestre le lavoratrici devono attendere un fattore temporale tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione del primo assegno.

lei ha raggiunto il requisito anagrafico ovvero 58 anni il 19/07/2019 e l’Opzione donna prevede una finestra di 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione, per cui la prima decorrenza utile sarebbe 01/08/2020. Pertanto, la domanda in oggetto è stata respinta, ma lei può ripresentarla entro il mese di luglio 2020 con la decorrenza su indicata. Cordiali saluti

In merito alla sua richiesta avente ID 1-……. effettuata all’Istituto INPS in data 28/02/2020, le comunichiamo quanto segue:

Una lettrice ci pone la seguente domanda sulla pensione Opzione donna nel 2020: Buongiorno ho 58 anni di età compiuti il 19/07/61 ho chiesto ecocert ALL’INPS 38 anni di contributi, la loro risposta è stata che l’opzione donna richiede 12 mesi di finestra che finisce a luglio 2020…quindi domanda respinta al momento ma che potrei riformulare la richiesta tale mese con decorrenza 01/08/2020. Ecco questo è un punto che non riesco a capire certa della risposta attendo notizie grazie e buona giornata

Pensione per le lavoratrici con Opzione donna anche nel 2020, i requisiti richiesti sia lavoratrici dipendenti che autonome possono uscire dal lavoro anticipatamente all’età di 58 (dipendenti) 59 (autonome) con un requisito contributivo di 35 anni Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.