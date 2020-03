Le donne lavoratrici sia dipendenti che autonome possono uscire dal lavoro anticipatamente all’età di 58 (dipendenti) 59 (autonome) con un requisito contributivo di 35 anni Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. La misura è stata prorogata per tutto il 2020, salvo eventuale proroga. La pensione Opzione donna ha la seguente decorrenza:

per le lavoratrici dipendenti 12 per i requisiti maturati al 31 dicembre 2019, decorrenza il 01/01/2021;

per le dipendenti del comparto scuola o Afam 1° settembre e 1° novembre 2020;

lavoratrici autonome 18 mesi con requisiti maturati al 31/12/2019, decorrenza pensione 01 luglio 2021.

Pensione Opzione donna 2020: le domande delle nostre lettrici

1) Salve, sono silvia e ho 55 anni e ho 24 anni di contributi versati quando avevo una tabaccheria, cominciato a lavorare prima del 1982 sto sempre lavorando adesso son una colf quando posso andare in pensione con opzione donna grazie aspetto una vostra risposta.

Il cumulo contributivo o la totalizzazione è inutilizzabile per arrivare ai 35 anni di contributi richiesti per conseguire il pensionamento con il regime sperimentale Opzione donna 2020.

Inoltre, come sopra specificato questa misura al momento è valida solo per il 2020, bisogna vedere se sarà rinnovata negli anni successivi.

Lei avendo versato i contributi in due casse previdenziali non può aderire a questa misura.

2) Ho i due requisiti per andare con il progetto donna cioe58 anni e 36 di contributo la mia domanda è di quanto sarà la mia pensione grazie

La penalizzazione di questa misura è su due fronti, da una parte il requisito contributivo di 35 anni non comprende tutti i contributi, infatti sono validi i contributi obbligatori AGO, volontari, da riscatto e figurativi. Non sono validi i contributi figurati per la disoccupazione involontaria e per malattia.

Inoltre, poiché è calcolata con il sistema interamente contributivo, si ha una riduzione dell’assegno pensionistico di circa il 25/30% rispetto all’ultima stipendio percepito. Molto dipende anche dalla carriera lavorativa e dal valore dei contributi versati.

