Pensione donna nel 2021 con contributi figurativi per cassa integrazione

Le lavoratrici possono accedere alla pensione Opzione donna valida per tutto il 2020, che prevede i seguenti requisiti: lavoratrici sia dipendenti (privato e pubblico) che autonome, rispettivamente all’età di 58 (dipendenti) 59 (autonome) con un requisito contributivo di 35 anni; entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Questa misura scade il 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga.

Pensione donna nel 2021

Una lettrice ci scrive:

Buongiorno,

Ho compiuto 61 anni a marzo 2020 e maturerò 35 anni di contributi a settembre 2020.

Da questo mese sono stata messa in CIGS e lo sarò per tutto l’anno.

Vorrei sapere gentilmente se i versamenti figurativi concorrono per l’Opzione Donna e se potrò quindi richiedere la pensione nel 2021 (qualora venisse confermata l’Opzione Donna anche per il prossimo anno).

Io lavoro nel privato e ho versamenti a regime misto (retributivo per circa 11 anni prima del 1995 e 24 anni col retributivo).

Grazie mille per la gentile attenzione

Calcolo interamente con il sistema contributivo

Questa misura pensionistica è una misura penalizzante sotto vari aspetti. Il suo calcolo avviene interamente con il sistema contributivo. Sono considerati i contributi a qualsiasi titolo versati (anche quelli di cassa integrazione) per il raggiungimento dei 35 anni richiesti, mentre sono esclusi dal cumulo i contributi per malattia e disoccupazione, ma questa non è l’unica penalizzazione.

Non è possibile accedere a questa misura con il cumulo contributivo gratuito o la totalizzazione per raggiungere il requisito contributivo richiesto, quindi per le lavoratrici che hanno versato i contributi in più casse previdenziali non possono cumularli per questa misura.

Per quest’anno questa misura è valida è prevede che entrambi i requisiti (età e contributi) siano maturati entro il 31 dicembre 2019.

Una proroga nel 2021 dovrebbe portare anche alla modifica di questo fattore temporale e solo così molte lavoratrici potranno accedere.

Al momento vista la situazione economica e sanitaria che attraversa l’Italia non è possibile fare previsioni.

