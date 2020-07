La pensione donna, in linea generale si articola su due scelte l’Opzione donna e la pensione anticipata, entrambe le misure tutelano le lavoratrici con requisiti ridotti. La pensione Opzione donna è stata prorogata per il 2020 e si spera sarà rinnovata anche per il 2021; mentre la pensione anticipata non ha scadenza e sempre accessibile. Entrambe le misure fanno parte delle pensioni news del 2020, analizziamo le differenze rispondendo alla domanda di una nostra lettrice.

Pensione donna: Opzione donna e pensione anticipata a confronto

Una lettrice ci scrive: “Buongiorno vorrei delle informazioni per la mia pensione. Sono una donna di 60 anni, ho sempre lavorato come dipendente e versati i contributi per 36 anni. Mi sono informata e posso andare con l’opzione donna, però la pensione del mese è ridotta. Mi dicono che ci sono altre opzioni, mi può informare quali sono. In attesa di un sua gradita risposta, porgo cordiali saluti. Lucia”

Lei può accedere all’Opzione donna che prevede un requisito contributivo di 35 anni e un requisito anagrafico per le lavoratrici dipendenti di 58 anni e 59 anni per le lavoratrici autonome, entrambi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019. Questa misura in alcuni casi, può risultare molto penalizzante poiché è calcolata interamente con il sistema contributivo.

Inoltre, sono considerati i contributi utili esclusi quelli figurativi per malattia e indennità di disoccupazione. La riduzione può oscillare dal 25-35% rispetto all’ultimo stipendio percepito.

Inoltre, prevista una finestra di 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti per le dipendente e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Per capire come funziona il calcolo della pensione con il sistema contributivo, consiglio di consultare la nostra guida: Calcolo pensione sistema contributivo dalla Riforma Fornero

Se non ha fretta di uscire dal lavoro, può accedere alla pensione anticipata che per le donne prevede 41 e 10 mesi di contributi, mentre per gli uomini sono richiesti 42 e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Questa misura prevede esclusivamente il requisito contributivo e non ha penalizzazioni, la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto.

Questa misura prevede una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.

La scelta è personale, molto dipende dalla situazione lavorativa; lei per accedere alla pensione anticipata deve comunque attendere più di cinque anni.

