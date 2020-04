La pensione donna è stata prorogata per tutto il 2020 con Opzione donna e permette l’acceso alle lavoratrici dipendenti nate fino al 1961 e le lavoratrici autonome fino al 1960. Questa misura ha innescato un forte dibattito, perché si sperava in una proroga con un’apertura più ampia. Al momento possono accedere alla pensione donna le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato che hanno raggiunto un’età anagrafica di 58 anni; le lavoratrici autonome che hanno raggiunto un’età anagrafica di 59 anni. È richiesto un requisito contributivo di 35 anni utili. Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

Pensione donna per le nate del 1961 con quali modalità?

Una lettrice ci scrive: Buongiorno, sono nata il 06-06-1961 e ho 35 anni di contributi versati da dipendente e lavoratrici autonoma. Volevo aderire alla pensione Opzione donna, ma i CAF mi ha detto che non posso unire i contributi e quindi non posso fare domanda. L’ultimo lavoro che sto svolgendo è come lavoratrice autonoma. Grazie per la risposta

Cumulo contributivo e Opzione donna

Lei per accedere alla pensione donna dovrebbe cumulare i contributi in un’unica cassa previdenziale per raggiungere il requisito contributivo richiesto. Purtroppo, l’Opzione donna non permette di accedere con il cumulo contributivo che consente di sommare i contributi versati in diverse casse previdenziali in una sola cassa, considerando l’ultima cassa di appartenenza. Oppure, potrebbe esercitare la ricongiunzione onerosa che consente di confluire tutti i contributi in un’unica cassa previdenziale e le permetterebbe di raggiungere il requisito di 35 anni richiesto.

Lei comunque, anche se opera la ricongiunzione onerosa, nel 2020 non può aderire a questa misura, in quanto per le lavoratrici autonome l’ultimo anno di riferimento il 1960, quindi con 59 anni di età e il requisito anagrafico unitamente al requisito contributo dev’essere maturato entro il 31 dicembre 2019.

La riforma del 2021 prevede molti cambiamenti con tantissime novità sulle pensioni e gli studiosi hanno considerato anche per il 2021 la proroga della pensione donna, bisogna attendere gli sviluppi.

