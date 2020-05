Le donne sono tutelate sotto il profilo pensionistico, tante le novità sulle pensione donna nel 2020 che permettono l’anticipo dell’eta pensionabile oppure solo con il requisito pensionistico. Vediamo in breve quali tutte le ultime new sulle pensioni rispondendo anche ad una nostra lettrice.

Pensione donna: le misure pensionistiche 2020

Tra le tante forme di pensioni le donne hanno un occhio di riguardo, le misure dedicate alle lavoratrici sono:

Opzione donna: per le lavoratrici dipendente che hanno raggiunto un’età di 58 anni; oppure lavoratrice autonoma ed hai raggiunto 59 anni, e posseggono 35 anni di contributi. Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. La pensione donna è in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga nel 2021. L’assegno pensionistico sarà percepito dopo una finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici autonome, escluse dalla finestra le dipendenti del settore scuola.

Pensione anticipata: possono accedere a questa misura le lavoratrici con 41 e 10 mesi di contributi e i lavoratori con 42 e 10 mesi di contributi,a prescindere dall’età anagrafica. Questi requisiti secondo la riforma pensioni 2020, sono validi fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, è prevista una finestra di tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo richiesto.

Pensione donna “Ape Rosa”: la pensione Ape sociale è stata prorogata anche nel 2020 e si prevede sarà prorogata anche nel 2021. I requisiti richiesti per accedere a questa misura sono:

63 anni di età anagrafica e 30 anni di contributi, e trovarsi in una delle seguenti tutele:

– disoccupati che hanno terminato di percepire la Naspi da almeno tre mesi;

– lavoratori invalidi con una percentuale uguale o superiore al 74%;

– lavoratori Caregiver che assistono almeno da sei mesi il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3;

– lavoratori che svolgono mansioni gravosi e usuranti con un requisito contributivo di 36 anni.

Per le donne l’Ape sociale diventa Ape rosa, in quanto prevede una riduzione dei requisiti contributivi per le lavoratrici, pari a dodici mesi per ciascun figlio, per un massimo di due anni.

La scelta: 59 anni di età oppure solo con i contributi?

BuongiornoSono nata il 06-06-1961

Vorrei sapere quando mi è possibile andare in pensione,

Ho iniziato a lavorare il 1 settembre 1980 come infermiera professionale in ospedale pubblico,

poi nel luglio del 2012 mi sono licenziata ed ho aperto una edicola che conduco fino a tuttora.

In attesa di una Vostra gradita risposta

Distinti saluti

Tra queste tre misure di pensione donna, lei può accedere alla pensione anticipata che prevede per le donne a prescindere dall’età anagrafica un requisito contributivo di 41 e 10 mesi, mentre per gli uomini è 42 e 10 mesi. La pensione anticipata ha una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti. L’assegno pensionistico viene calcolato come una normale pensione con il sistema mito (retributivo + contributivo).

Oppure, se la proroga della pensione donna “Opzione donna” sarà prorogata, come previsto, anche nel 2021 con la modifica del fattore temporale, lei può accedere anche a questa misura, deve però valutare tutti gli aspetti. Questa misura rispetto alla pensione anticipata è penalizzante, in quanto l’assegno pensionistico è calcolato interamente con il sistema contributivo. Nella scelta bisogna anche considerare che il requisito contributivo di 35 anni esclude i contributi figurativi per Naspi e malattia. Inoltre, è prevista per le lavoratrici autonome una finestra mobile di 18 mesi.

Queste al momento sono le pensioni che le permettono di uscire anticipatamente, salvo nuove misure che saranno introdotte nella Riforma pensioni 2021.

